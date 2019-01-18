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Тимати и Анастасия Решетова скрывают тайные роды модели

Модель Анастасия Решетова уже родила от своего возлюбленного, которым является рэпер Тимати. Такого мнения придерживаются поклонники пары. Недавно Решетова поделилась очередным трогательным снимком сделанным в отпуске, он и спровоцировал новую волну слухов.
Тимати и Анастасия Решетова скрывают тайные роды модели

На фотографии Тимати обнимает Анастасию Решетову за живот в то время, как пара стоит на берегу, наблюдая закат. Сама по себе подпись публикации выглядит так: «Половинка половинка целое». На фотографии фанатам показалось, что модель выглядит поникшей.

Комментаторы решили, что возлюбленная Тимати уже стала мамой, но пока пара не спешит об этом публично заявлять. Саму же грусть на снимке фолловеры списали на бессонные ночи.

Тимати и Решетова улетели на таинственный тропический остров, названия которого предпочитают не раскрывать. Слухи о беременности модели распространяются еще с лета прошлого года. Предполагается, что модель уже могла стать мамой. К тому же в последние несколько месяцев Решетова публиковала в социальных сетях старые фотографии со студийных съемок, возможно, чтобы скрыть округлившиеся формы.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:04

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