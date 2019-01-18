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Загадочный красный «столб» появился в небе над Техасом

Несколько дней назад в Сети появилась видеозапись, где в темном небе можно увидеть светящийся красным светом ровный «столб». Данную аномалию очевидец снял на камеру.
Загадочный красный «столб» появился в небе над Техасом

Как выяснилось позднее, случай произошел в небе над Техасом, США. Данная местность славится своим богатством на различные аномалии. Многие жители регулярно становятся свидетелями необычных облаков, летающих тарелок и фигур, напоминающих человека. На этот раз небо над этим своеобразным центром небесных аномалий удивило местных жителей необычным явлением в виде красного столба. Вероятнее всего, это даст много работы конспирологам и уфологам.

Что касается комментариев касательно видеоролика, то их оказалось достаточно много. Кто-то увидел в этом сбой «Матрицы», кто-то считает, что власти проводят испытания секретного лазерного оружия. Некоторые считают, что это проделки гуманоидов, также прозвучала версия об отражении светом кристаллов льда. Но разгадать таинственное явление пока никому не удалось.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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