Загадочный красный «столб» появился в небе над Техасом





Как выяснилось позднее, случай произошел в небе над Техасом, США. Данная местность славится своим богатством на различные аномалии. Многие жители регулярно становятся свидетелями необычных облаков, летающих тарелок и фигур, напоминающих человека. На этот раз небо над этим своеобразным центром небесных аномалий удивило местных жителей необычным явлением в виде красного столба. Вероятнее всего, это даст много работы конспирологам и уфологам.Что касается комментариев касательно видеоролика, то их оказалось достаточно много. Кто-то увидел в этом сбой «Матрицы», кто-то считает, что власти проводят испытания секретного лазерного оружия. Некоторые считают, что это проделки гуманоидов, также прозвучала версия об отражении светом кристаллов льда. Но разгадать таинственное явление пока никому не удалось.