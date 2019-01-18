Загадочный красный «столб» появился в небе над Техасом
Несколько дней назад в Сети появилась видеозапись, где в темном небе можно увидеть светящийся красным светом ровный «столб». Данную аномалию очевидец снял на камеру.
Как выяснилось позднее, случай произошел в небе над Техасом, США. Данная местность славится своим богатством на различные аномалии. Многие жители регулярно становятся свидетелями необычных облаков, летающих тарелок и фигур, напоминающих человека. На этот раз небо над этим своеобразным центром небесных аномалий удивило местных жителей необычным явлением в виде красного столба. Вероятнее всего, это даст много работы конспирологам и уфологам.
Что касается комментариев касательно видеоролика, то их оказалось достаточно много. Кто-то увидел в этом сбой «Матрицы», кто-то считает, что власти проводят испытания секретного лазерного оружия. Некоторые считают, что это проделки гуманоидов, также прозвучала версия об отражении светом кристаллов льда. Но разгадать таинственное явление пока никому не удалось.
Как выяснилось позднее, случай произошел в небе над Техасом, США. Данная местность славится своим богатством на различные аномалии. Многие жители регулярно становятся свидетелями необычных облаков, летающих тарелок и фигур, напоминающих человека. На этот раз небо над этим своеобразным центром небесных аномалий удивило местных жителей необычным явлением в виде красного столба. Вероятнее всего, это даст много работы конспирологам и уфологам.
Что касается комментариев касательно видеоролика, то их оказалось достаточно много. Кто-то увидел в этом сбой «Матрицы», кто-то считает, что власти проводят испытания секретного лазерного оружия. Некоторые считают, что это проделки гуманоидов, также прозвучала версия об отражении светом кристаллов льда. Но разгадать таинственное явление пока никому не удалось.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00