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Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова закрутила новый роман

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова призналась, что сейчас «не одна».

Вчера Ольга сообщила своим поклонникам, что после расставания с Александром Гобозовым уже успела обзавестись новыми отношениями.

Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова закрутила новый роман

Прошло не так много времени с тех пор, как Жарикова и Гобозов приняли решение покинуть Периметр и отправиться за ворота, чтобы продолжить строить любовь вне телестройки. Впрочем, как оказалось, парочке не было суждено быть вместе, и практически сразу же из-за предательства влюбленные расстались.

Несмотря на то, что Александр довольно быстро обзавелся новой девушкой, Ольга долгое время продолжала говорить о том, что еще любит Гобозова и не изменяла ему. И вот вчера Жарикова сообщила подписчикам, что тоже наконец-таки встретила «своего» человека.

«Да, я не одинока и встретила свою половинку, но пока не об этом..боюсь..», - написала экс-участница «Дома-2» в личном микроблоге.


Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова закрутила новый роман

На свежий пост звезды реалити-шоу тут же отреагировали поклонники «Дома-2», которые принялись интересоваться у Ольги, почему она не хочет показывать своего нового возлюбленного и кого она боится. К слову, некоторые фолловеры не поверили, что у Жариковой появился новый ухажер. По их мнению, девушка сама покупает себе цветы, чтобы обратить на себя внимание.

«Жарикова, какая «половинка»? Ты сама себе цветы покупаешь! Об этом уже давно говорят в Сети!», «Оль, а кого ты боишься, что не хочешь даже рассказывать о новом мужчине?», - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:46

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