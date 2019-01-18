Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова закрутила новый роман

«Да, я не одинока и встретила свою половинку, но пока не об этом..боюсь..», - написала экс-участница «Дома-2» в личном микроблоге.

«Жарикова, какая «половинка»? Ты сама себе цветы покупаешь! Об этом уже давно говорят в Сети!», «Оль, а кого ты боишься, что не хочешь даже рассказывать о новом мужчине?», - продолжают писать в Сети.

Вчера Ольга сообщила своим поклонникам, что после расставания с Александром Гобозовым уже успела обзавестись новыми отношениями.Прошло не так много времени с тех пор, как Жарикова и Гобозов приняли решение покинуть Периметр и отправиться за ворота, чтобы продолжить строить любовь вне телестройки. Впрочем, как оказалось, парочке не было суждено быть вместе, и практически сразу же из-за предательства влюбленные расстались.Несмотря на то, что Александр довольно быстро обзавелся новой девушкой, Ольга долгое время продолжала говорить о том, что еще любит Гобозова и не изменяла ему. И вот вчера Жарикова сообщила подписчикам, что тоже наконец-таки встретила «своего» человека.На свежий пост звезды реалити-шоу тут же отреагировали поклонники «Дома-2», которые принялись интересоваться у Ольги, почему она не хочет показывать своего нового возлюбленного и кого она боится. К слову, некоторые фолловеры не поверили, что у Жариковой появился новый ухажер. По их мнению, девушка сама покупает себе цветы, чтобы обратить на себя внимание.