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ZTE тестирует 5G на прототипе нового смартфона

Компания ZTE благодаря сотрудничеству с China Unicom начал тестировать мобильную связь 5G на базе созданного прототипа нового смартфона. В рамках данной проверки специалисты просматривали на девайсы страницы в интернете, пытались совершить групповой вызов в сервисе WeChat.
ZTE тестирует 5G на прототипе нового смартфона

Как рассказали СМИ представители ZTE, тестирование было запущено спустя несколько месяцев после выхода спецификации 3GPP Rel-15. Чтобы произвести проверку, авторы проекта выбрали место, где находится офис компании China Unicom. Оказалось, что производитель считается довольно высококомпетентным в плане проведения разработок и коммерческого продвижения мобильных гаджетов. Руководство организации подтвердило, то готово стать надежным партнером для глобальных операторов сетей пятого поколения.

Напомним, что в августе минувшего года в Австралии решили заблокировать ZTE и Huawei. Такое решение объяснилось тем, что данные производители могут выполнять приказы Пекина. Следовательно, власти страны решили дополнительно позаботиться о вопросе безопасности.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:53

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