ZTE тестирует 5G на прототипе нового смартфона





Как рассказали СМИ представители ZTE, тестирование было запущено спустя несколько месяцев после выхода спецификации 3GPP Rel-15. Чтобы произвести проверку, авторы проекта выбрали место, где находится офис компании China Unicom. Оказалось, что производитель считается довольно высококомпетентным в плане проведения разработок и коммерческого продвижения мобильных гаджетов. Руководство организации подтвердило, то готово стать надежным партнером для глобальных операторов сетей пятого поколения.Напомним, что в августе минувшего года в Австралии решили заблокировать ZTE и Huawei. Такое решение объяснилось тем, что данные производители могут выполнять приказы Пекина. Следовательно, власти страны решили дополнительно позаботиться о вопросе безопасности.