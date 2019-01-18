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Названо место падения Су-34 на Дальнем Востоке

Местом падения самолёта Су-34 на Дальнем Востоке оказался Татарский пролив между Сахалином и Хабаровским краем. Спасательный плот лётчика нашли в месте катапультирования пилотов.
Названо место падения Су-34 на Дальнем Востоке

По предварительным данным Минобороны России, самолёт Ан-12 обнаружил одного из лётчиков на спасательном плоту в Татарском проливе, над которым до этого катапультировались пилоты Су-34. Сбитый истребитель может находиться в том же районе между Сахалином и Хабаровским краем. На данный момент ведётся поисковая операция, в которой задействовали вертолёты ВВО, располагавшиеся в непосредственной близости.

Пресс-служба в Министерстве обороны также подтвердила, что два самолёта Су-34 задели друг друга в воздухе, в связи с чем произошла авария. Плановые испытания в маневрировании бомбардировщиков проходили на Дальнем Востоке. Известно, что во время столкновения экипаж одного судна успел катапультироваться, однако о судьбе пилотов пока достоверных данных нет.

Произошёл инцидент в 9 часов по Москве 18 января. По неофициальной версии, причиной ошибки пилотов послужил неправильный расчёт расстояния друг от друга. Все полёты российских истребителей временно приостановлены.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:44

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