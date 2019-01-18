Названо место падения Су-34 на Дальнем Востоке
Местом падения самолёта Су-34 на Дальнем Востоке оказался Татарский пролив между Сахалином и Хабаровским краем. Спасательный плот лётчика нашли в месте катапультирования пилотов.
По предварительным данным Минобороны России, самолёт Ан-12 обнаружил одного из лётчиков на спасательном плоту в Татарском проливе, над которым до этого катапультировались пилоты Су-34. Сбитый истребитель может находиться в том же районе между Сахалином и Хабаровским краем. На данный момент ведётся поисковая операция, в которой задействовали вертолёты ВВО, располагавшиеся в непосредственной близости.
Пресс-служба в Министерстве обороны также подтвердила, что два самолёта Су-34 задели друг друга в воздухе, в связи с чем произошла авария. Плановые испытания в маневрировании бомбардировщиков проходили на Дальнем Востоке. Известно, что во время столкновения экипаж одного судна успел катапультироваться, однако о судьбе пилотов пока достоверных данных нет.
Произошёл инцидент в 9 часов по Москве 18 января. По неофициальной версии, причиной ошибки пилотов послужил неправильный расчёт расстояния друг от друга. Все полёты российских истребителей временно приостановлены.
По предварительным данным Минобороны России, самолёт Ан-12 обнаружил одного из лётчиков на спасательном плоту в Татарском проливе, над которым до этого катапультировались пилоты Су-34. Сбитый истребитель может находиться в том же районе между Сахалином и Хабаровским краем. На данный момент ведётся поисковая операция, в которой задействовали вертолёты ВВО, располагавшиеся в непосредственной близости.
Пресс-служба в Министерстве обороны также подтвердила, что два самолёта Су-34 задели друг друга в воздухе, в связи с чем произошла авария. Плановые испытания в маневрировании бомбардировщиков проходили на Дальнем Востоке. Известно, что во время столкновения экипаж одного судна успел катапультироваться, однако о судьбе пилотов пока достоверных данных нет.
Произошёл инцидент в 9 часов по Москве 18 января. По неофициальной версии, причиной ошибки пилотов послужил неправильный расчёт расстояния друг от друга. Все полёты российских истребителей временно приостановлены.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:44