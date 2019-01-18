В Польше в аптеках можно купить марихуану по рецепту





Компания Spectrum Cannabis (Канада) стала единственной, кто получил лицензию от властей на ввоз марихуаны в страну. Таким образом, на многих складах аптек уже появилась первая партия препарата, объемом в 7 килограмм. Как стало известно, более 300 000 пациентов нуждаются в лечении марихуаной посредством ее употребления. Этим количеством смогут вылечить около 500 человек.Что касается других государств, то употребление марихуаны в лечебных целях разрешено в Австралии, Израиле, Германии, нескольких штатах США и др. Также власти Мексики в апреле 2017 года дали разрешение на лечение коноплей. А в Госдуме России 26 декабря прошлого года, вынесен на рассмотрение законопроект о разрешении производства психотропных веществ на основе наркосодержащих растений. Данные препараты также будут использоваться для лечения многих заболеваний.