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В Польше в аптеках можно купить марихуану по рецепту

Еще в 2017 году власти Польши одобрили закон, который разрешает употреблять коноплю в лечебных целях. А с сегодняшнего дня в аптеках можно приобрести препараты, сделанные на ее основе. Однако для этого требуется рецепт от врача.
В Польше в аптеках можно купить марихуану по рецепту

Компания Spectrum Cannabis (Канада) стала единственной, кто получил лицензию от властей на ввоз марихуаны в страну. Таким образом, на многих складах аптек уже появилась первая партия препарата, объемом в 7 килограмм. Как стало известно, более 300 000 пациентов нуждаются в лечении марихуаной посредством ее употребления. Этим количеством смогут вылечить около 500 человек.

Что касается других государств, то употребление марихуаны в лечебных целях разрешено в Австралии, Израиле, Германии, нескольких штатах США и др. Также власти Мексики в апреле 2017 года дали разрешение на лечение коноплей. А в Госдуме России 26 декабря прошлого года, вынесен на рассмотрение законопроект о разрешении производства психотропных веществ на основе наркосодержащих растений. Данные препараты также будут использоваться для лечения многих заболеваний.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:40

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