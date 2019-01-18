В Польше в аптеках можно купить марихуану по рецепту
Еще в 2017 году власти Польши одобрили закон, который разрешает употреблять коноплю в лечебных целях. А с сегодняшнего дня в аптеках можно приобрести препараты, сделанные на ее основе. Однако для этого требуется рецепт от врача.
Компания Spectrum Cannabis (Канада) стала единственной, кто получил лицензию от властей на ввоз марихуаны в страну. Таким образом, на многих складах аптек уже появилась первая партия препарата, объемом в 7 килограмм. Как стало известно, более 300 000 пациентов нуждаются в лечении марихуаной посредством ее употребления. Этим количеством смогут вылечить около 500 человек.
Что касается других государств, то употребление марихуаны в лечебных целях разрешено в Австралии, Израиле, Германии, нескольких штатах США и др. Также власти Мексики в апреле 2017 года дали разрешение на лечение коноплей. А в Госдуме России 26 декабря прошлого года, вынесен на рассмотрение законопроект о разрешении производства психотропных веществ на основе наркосодержащих растений. Данные препараты также будут использоваться для лечения многих заболеваний.
Компания Spectrum Cannabis (Канада) стала единственной, кто получил лицензию от властей на ввоз марихуаны в страну. Таким образом, на многих складах аптек уже появилась первая партия препарата, объемом в 7 килограмм. Как стало известно, более 300 000 пациентов нуждаются в лечении марихуаной посредством ее употребления. Этим количеством смогут вылечить около 500 человек.
Что касается других государств, то употребление марихуаны в лечебных целях разрешено в Австралии, Израиле, Германии, нескольких штатах США и др. Также власти Мексики в апреле 2017 года дали разрешение на лечение коноплей. А в Госдуме России 26 декабря прошлого года, вынесен на рассмотрение законопроект о разрешении производства психотропных веществ на основе наркосодержащих растений. Данные препараты также будут использоваться для лечения многих заболеваний.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:40