Теперь проект «Дом-2» будут показывать еще и ночью

Вчера Влад разместил у себя на страничке в Instagram новый пост и рассказал о том, что теперь «Дом-2» будут показывать еще и ночью.Как оказалось, телеканал «ТНТ» включил в сетку вещания повторы выпусков телестройки, которые выходили в эфир утром, и теперь зрители смогут наслаждаться новыми сериями даже в ночное время.Многочисленные фанаты проекта в последнее время довольно часто указывают на то, что руководство «Дома-2» из года в год ничего нового не придумывает, а только эксплуатируют старые реалити-шоу.А ведь и правда, телесериалы такие, как «Реальные пацаны», «Интерны», «Универ», а также телешоу «Comedy Clab» и «Дом-2» показывают на «ТНТ» годами. В свою очередь новые фильмы или проекты в эфире телеканала транслируются довольно редко. В результате зрителям приходится смотреть скандально-известное реалити-шоу практически весь день.Стоит отметить, что с самого утра и до обеда в эфире «ТНТ» показывают утренние выпуски «Дома-2», шоу «Остров любви», а также «Бородина против Бузовой». И вот за пару часов до полуночи запускается вечерние и ночные эфиры, которые телезрители смогут смотреть практически всю ночь.К слову, в своем новом посте Влад Кадони подчеркнул, что хотел бы сниматься и в ночных версиях телепроекта, ведь именно в них можно было бы сказать все, что думает в более «жесткой» форме.