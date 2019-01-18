Автолюбители засыпали в мотор автомобиля порох
Автолюбители рассказали, что будет, если в мотор засыпать порох. В ходе эксперимента с двигателем в коллектор также были помещены петарды.
Специалисты «Гаража 54» из Новосибирска провели эксперимент. Они внутрь выпускного коллектора засыпали порох, а также запустили силовой агрегат. Был также проведён опыт по размещению в цилиндрах двигателя петард. Данный эксперимент засняли на видео. Автолюбители посчитали проведённые опыты успешными. Из видео видно, что в коллекторе мотора просверлили отверстие, куда бросали порох и петарды. Закинутый внутрь работающего двигателя порох, возгораясь, увеличивал обороты и изменял звук работы двигателя. Однако часть пороха вылетела через выхлопную трубу испытуемого транспортного средства. Между тем, петарды, которые кидали внутрь коллектора в зажжённом виде, в итоге взрывались.
Новостное издание «Слово и Дело» сообщает, что испытуемое транспортное средство уже подвергали ряду экспериментов. Ранее машину оставляли на морозе, залив в двигатель воду. В авто привели в действие двадцать подушек безопасности.
Специалисты «Гаража 54» из Новосибирска провели эксперимент. Они внутрь выпускного коллектора засыпали порох, а также запустили силовой агрегат. Был также проведён опыт по размещению в цилиндрах двигателя петард. Данный эксперимент засняли на видео. Автолюбители посчитали проведённые опыты успешными. Из видео видно, что в коллекторе мотора просверлили отверстие, куда бросали порох и петарды. Закинутый внутрь работающего двигателя порох, возгораясь, увеличивал обороты и изменял звук работы двигателя. Однако часть пороха вылетела через выхлопную трубу испытуемого транспортного средства. Между тем, петарды, которые кидали внутрь коллектора в зажжённом виде, в итоге взрывались.
Новостное издание «Слово и Дело» сообщает, что испытуемое транспортное средство уже подвергали ряду экспериментов. Ранее машину оставляли на морозе, залив в двигатель воду. В авто привели в действие двадцать подушек безопасности.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30