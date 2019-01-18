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В США врачи извлекли из тела женщины 23-килограммовую опухоль

В США у жительницы штата Айдахо обнаружили 23-килограммовую опухоль. По словам врачей, опухоль у Бренды Кридленд росла в течение нескольких десятилетий, а вместе с ней увеличивался вес женщины, сама пациентка считала, что всему виной менопауза.
В США врачи извлекли из тела женщины 23-килограммовую опухоль

Все это время американка страдала от гинекологического заболевания под названием эндометриоз, вызывающего бурное деление клеток внутреннего слоя стенки матки. За несколько лет клетки настолько разрослись, что появилась огромная опухоль, которая начала давить на внутренние органы, из-за чего ухудшилось кровообращение и состояние здоровья.

Гигантскую опухоль внутри женщины обнаружили благодаря томографии. Тут же была проведена экстренная операция, продолжавшаяся 2,5 часа. После удаления доброкачественного образования вес Бренды Кридленд уменьшился на 30 килограмм.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:19

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