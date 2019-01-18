Концерты, инвестиции и отельный бизнес: Раскрыт заработок Софии Ротару

Хотя за последнее время финансы Ротару несколько сократились, она продолжает обеспечивать большую семью: сына с невесткой и любимых внуков. В месяц артистка даёт около 10 выступлений, включая концерты и корпоративы. Увидеть певицу можно в Казахстане, Украине, в Германии и других странах Европы.Часовой концерт Ротару стоит 100 тысяч долларов, несколько песен - 30 тысяч. Государство выплачивает знаменитости скромную пенсию в 5 тысяч рублей, которая полностью уходит на благотворительность. Вот уже 19 лет Ротару перечисляет её девушке с болезнью костей.Получают помощь от звезды и детские дома, и больницы, престарелые пациенты которых не могут сами обеспечить себя медикаментами. Отель VILLA SOFIA в Ялте приносит владелице 5 миллионов рублей в год. Самый дешёвый номер в нём стоит 16 тыс. руб., самый роскошный - 82 тыс. руб. в сутки.Ещё 2 млн руб. Ротару получает из инвестиций. Что касается расходов на поездки, шопинг и услуги в оздоровительной клинике, на это исполнительница тратит примерно 30 млн рублей в год, беря с собой всю семью.