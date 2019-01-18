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«Дом-2»: От Яны Шевцовой отвернулись все ухажеры

Артем Сорока ревнует Яну Шевцову к Захару Саленко и наоборот.

Последние несколько дней Яна Шевцова довольно часто отказывается от своих слов, после чего мечется от одного участника реалити-шоу к другому, в надежде хоть с кем-нибудь построить отношения. Впрочем, Шевцова всегда оставалась верной только двум парням, которые находятся в Периметре – Артему Сороке и Захару Саленко.

«Дом-2»: От Яны Шевцовой отвернулись все ухажеры

Яна говорит о том, что влюблена в Артема, но уже вечером на Лобном месте заявляет, что ей нравится Захар. И так могло продолжаться бесконечно, если бы руководство проекта не приняло решение вернуть из Сейшельских островов на Поляну Саленко, с которым Шевцова так хотела познакомиться не через экран, а лично.

По мнению зрителей «Дома-2», 18-летняя девушка хотела «заполучить» и Сороку и Саленко, но вдруг все пошло не по ее плану. Как выяснилось, от Шевцовой отказался и Артем, и Захар, что очень сильно расстроило Яну, поэтому она проревела в женской спальне почти весь день.

«Дом-2»: От Яны Шевцовой отвернулись все ухажеры

Нужно сказать, что Сороку очень обрадовало то, что в Периметр приехал Саленко, на которого Шевцова время от времени переключается. По словам Артема, он уже очень устал от назойливой Яны, которая не дает ему прохода и все время пытается «развести» его на «волшебство».

Захара тоже задело, что Яна призналась в симпатии Артему, и он даже намекнул, что ранее мечтал создать с Шевцовой пару, но сейчас передумал.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:09

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