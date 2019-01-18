Ученые: Пользование смартфоном приводит к болям в шее и проблемам с позвночником





Ученые обнаружили связь между использованием смартфона и болью в шее. Также им удалось выяснить, что постоянное поднятие головы может стать проблемой для этой области. Среди участников эксперимента были молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Чтобы измерить уровень риска, авторы эксперимента использовали инструмент RULA, которым определяют истинное состояние людей, которые часто пользуются портативным компьютером.В результате ученые увидели, что у добровольцев уровень риска возрос до 6 баллов в то время, как нормой является 2 балла. Дело в том, что в большинстве своем пользователи нагибают шею в бок, когда отправляют текстовое сообщение. Напряжение сказывается на мягких тканях шеи и позвоночнике.