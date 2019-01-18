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Ученые: Пользование смартфоном приводит к болям в шее и проблемам с позвночником

В Таиланде ученые из университета Кхонкэна провели исследование при участии 30 добровольцев, которые пользовались смартфоном на протяжении 8 часов и выяснили, что это приводит к болям в области шеи и дискомфорту. Следовательно, в будущем это грозит проблемами с позвоночником.
Ученые: Пользование смартфоном приводит к болям в шее и проблемам с позвночником

Ученые обнаружили связь между использованием смартфона и болью в шее. Также им удалось выяснить, что постоянное поднятие головы может стать проблемой для этой области. Среди участников эксперимента были молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Чтобы измерить уровень риска, авторы эксперимента использовали инструмент RULA, которым определяют истинное состояние людей, которые часто пользуются портативным компьютером.

В результате ученые увидели, что у добровольцев уровень риска возрос до 6 баллов в то время, как нормой является 2 балла. Дело в том, что в большинстве своем пользователи нагибают шею в бок, когда отправляют текстовое сообщение. Напряжение сказывается на мягких тканях шеи и позвоночнике.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00

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