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В России выпустили кнопочный телефон в честь легендарного Рюрика

В России была выпущена кнопочная версия телефона, посвящённая Рюрику. «Tsar-телефон» сделали специалисты российского бренда люксовых современных телефонов, а также смартфонов Caviar.

В России выпустили кнопочный телефон в честь легендарного Рюрика

Устройство такого рода посвящается викингам, а именно Рагнару Лодброку, являвшимся датским воином, родоначальником княжеской династии Рюриковичей в древней Руси. Корпус устройства имеет форму вытянутого шестиугольника, напоминающего очертания меча. При изготовлении устройства компания использовала следующие материалы: титан, карбон, сапфировое стекло типа Gorilla Glass, кожаные элементы, белое золото.

Центральную кнопку и заднюю панель аппарата украсили короной. Базой телефона является Nokia 6500, а также операционная система Nokia S40 5th Edition. Tsar-телефон расценивается от 179 000 руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:52

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