Алексею Купину удалось изменить Майю Донцову

«Она теперь совершенно другой человек! Начала ухаживать за своим внешним видом, похудела, всегда опрятно выглядит.. Прежней Донцовой-младшей уже нет и за это нужно сказать «спасибо» Купину, который все-таки смог объяснить ей, в ее 26, как должна вести себя девушка!», - пишут в Сети.





Ни для кого не является секретом, что любовь очень сильно меняет человека, особенно, если она взаимная и имеет перспективы на дальнейшую семейную жизнь.В последнее время телезрители реалити-шоу «Дом-2» довольно часто обращают внимание на парочку Алексея Купина и Майи Донцовой, которым удалось пройти довольно нелегкий путь, но они по-прежнему вместе. По мнению поклонников проекта, именно Леша повлиял на Майю, которая с помощью своего избранника очень сильно поменялась.А ведь и правда, Донцова начала вести себя совершено по-другому. Девушка больше не матерится, не ругается с коллективом, не устраивает драки, а также перестала бегать по всем комнатам, пытаясь кого-то спровоцировать на ссору или оскорбить.Также зрители обратили внимание на то, что Майя перестала употреблять «виноградные» напитки и довольно серьезно взялась за свое здоровье, ведь мечтает стать мамой. Впрочем, самым главным моментом, по словам фанатов телестройки «Дом-2», является то, что Донцова научилась у своего возлюбленного уважительно общаться со своей мамой.