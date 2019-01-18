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Алексею Купину удалось изменить Майю Донцову

Алексей Купин благотворно влияет на свою возлюбленную Майю Донцову.

Ни для кого не является секретом, что любовь очень сильно меняет человека, особенно, если она взаимная и имеет перспективы на дальнейшую семейную жизнь.

Алексею Купину удалось изменить Майю Донцову

В последнее время телезрители реалити-шоу «Дом-2» довольно часто обращают внимание на парочку Алексея Купина и Майи Донцовой, которым удалось пройти довольно нелегкий путь, но они по-прежнему вместе. По мнению поклонников проекта, именно Леша повлиял на Майю, которая с помощью своего избранника очень сильно поменялась.

А ведь и правда, Донцова начала вести себя совершено по-другому. Девушка больше не матерится, не ругается с коллективом, не устраивает драки, а также перестала бегать по всем комнатам, пытаясь кого-то спровоцировать на ссору или оскорбить.

Алексею Купину удалось изменить Майю Донцову

Также зрители обратили внимание на то, что Майя перестала употреблять «виноградные» напитки и довольно серьезно взялась за свое здоровье, ведь мечтает стать мамой. Впрочем, самым главным моментом, по словам фанатов телестройки «Дом-2», является то, что Донцова научилась у своего возлюбленного уважительно общаться со своей мамой.

«Она теперь совершенно другой человек! Начала ухаживать за своим внешним видом, похудела, всегда опрятно выглядит.. Прежней Донцовой-младшей уже нет и за это нужно сказать «спасибо» Купину, который все-таки смог объяснить ей, в ее 26, как должна вести себя девушка!», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41

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