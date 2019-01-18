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Звезда из «Особенностей национальной охоты» Виктор Бычков жалеет об измене

Известный российский актер Виктор Бычков, сыгравший колоритную роль Кузьмича в киноленте «Особенности национальной охоты», решил поучаствовать в съемках телепередачи «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым артист рассказал о личной жизни и о том, как сожалеет, что изменил второй жене.
Звезда из «Особенностей национальной охоты» Виктор Бычков жалеет об измене

Виктор Бычков рассказал зрителям в студии и ведущему, что в браке состоял три раза. Знакомство с первой женой произошло еще в институте, молодые поженились, а позднее в семье появилось прибавление. Наталья родила актеру сына, которого назвали Григорием. Однако союз продержался не долго, поскольку супруге не хватало внимания.

Со второй женой у Бычкова получилась романтическая история. Он сразу влюбился в Елену Симонову, а на первое свидание прийти струсил, сославшись на простуду. Однако девушка решила сама поехать к нему и привезла теплые шапку и шарф, связанные собственноручно. После этого пара не расставалась, а позже они сходили в ЗАГС. Через некоторое время Симонова родила двоих детей. К сожалению, и этот брак был обречен. Дело в том, что актер увидел, как она танцует с другим молодым человеком и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приревновал ее. В этом же состоянии он пошел ее искать у их сокурсницы, а утром обнаружил, что по случайности изменил.

Звезда из «Особенностей национальной охоты» Виктор Бычков жалеет об измене

Виктор Бычков признается, что второй брак развалился из-за него, поскольку не смог простить себе предательство. Третья жена Полина Белинская трудится ассистентом постановщика. В их союзе родился сын Добрыня.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:35

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