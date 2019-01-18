Влад Соколовский уже расстался с моделью Натальей Сульяновой





После развода с поп-звездой Ритой Дакотой Влад Соколовский слухи о своем романе с моделью Сульяновой не комментировал, но фанаты подозревали, что пара отдыхает вместе на Бали.На днях Наталья Сульянова дала понять, что любовь у них с Владом Соколвским уже прошла. Модель не стала скрывать, что их отношения остались лишь дружескими, но она продолжает ценить и уважать бывшего избранника. Она призналась, что такое решение было осознанным и обоюдным и пожелала певцу всего самого хорошего.Фанаты уверены, что любовники поссорились из-за общения певца с бывшей супругой, так как не может ее забыть. Влад Соколовский о своем статусе холостяка пока молчит, но многие надеются, что артист вернется к жене.