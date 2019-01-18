Помощница Евгения Петросяна Брухунова ответила на оскорбления в Сети

"Крокодил, косоглазая, сутулая, слепая, проститутка, уродина... Это лишь те эпитеты, которые не содержат брани!" - пишет Брухунова на своей странице.

На своей странице в соцсети Брухунова наконец не выдержала шквала критики и ответила недоброжелателям, которые одолевают её много месяцев подряд. Летом прошлого года, когда Петросян подтвердил развод с Еленой Степаненко, к личности его помощницы и предполагаемой возлюбленной было приковано внимание как СМИ, так и блюстителей морали из интернета. Многие приравнивают Брухунову к небезызвестной Цымбалюк-Романовской, добившейся успеха после брака с Арменом Джигарханяном.Как и пианистка, помощница юмориста годится последнему во внучки. Впрочем, по её словам, с Петросяном у них исключительно дружеские "чистые" отношения.По слухам, именно за счёт комика Брухунова позволяет себе дизайнерскую одежду, поездки за границу и даже несколько квартир в Москве, подаренных воздыхателем. Тем не менее, все домыслы знаменитость наотрез отрицает и просит хейтеров оставить её в покое.