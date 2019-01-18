Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова пророчит Ольге Бузовой скорую беременность





После новогодней ночи Ольга призналась поклонникам, что загадала в полночь «простого женского счастья». Телезнаменитость подчеркнула, что верит и надеется на то, что ей все-таки удастся отыскать того «единственного», с кем она сможет пойти по жизни, и кто станет для нее той поддержкой и опорой, в которой она так нуждается.Финалистка одного из самых мистических телепроектов России «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала артистке скорую беременность. К слову, уже через несколько дней Бузова отпразднует свой 33 день рождения, однако по-прежнему Ольга не может похвастаться тем, что выполнила главное предназначение для каждой женщины.А вот ее бывший супруг Дмитрий Тарасов после развода уже успел обзавестись вторым наследником, а на днях признался фанатам в том, что они с супругой Анастасией Костенко уже начали говорить и о братике или сестричке для маленькой Миланы.По словам Ахметжановой, Ольга на данный момент даже не предполагает, что совсем скоро впервые познает радость материнства, так как целиком и полностью отдает всю себя своей карьере. Также ясновидящая отметила, что отчетливо видит, что уже сейчас к Бузовой «стучится душа ребенка», что является признаком того, что совсем скоро ведущая «Дома-2» забеременеет.