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Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова пророчит Ольге Бузовой скорую беременность

Экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова убеждена, что новоявленная российская певица Ольга Бузова в ближайшее время станет мамой.

После новогодней ночи Ольга призналась поклонникам, что загадала в полночь «простого женского счастья». Телезнаменитость подчеркнула, что верит и надеется на то, что ей все-таки удастся отыскать того «единственного», с кем она сможет пойти по жизни, и кто станет для нее той поддержкой и опорой, в которой она так нуждается.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова пророчит Ольге Бузовой скорую беременность

Финалистка одного из самых мистических телепроектов России «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала артистке скорую беременность. К слову, уже через несколько дней Бузова отпразднует свой 33 день рождения, однако по-прежнему Ольга не может похвастаться тем, что выполнила главное предназначение для каждой женщины.

А вот ее бывший супруг Дмитрий Тарасов после развода уже успел обзавестись вторым наследником, а на днях признался фанатам в том, что они с супругой Анастасией Костенко уже начали говорить и о братике или сестричке для маленькой Миланы.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова пророчит Ольге Бузовой скорую беременность

По словам Ахметжановой, Ольга на данный момент даже не предполагает, что совсем скоро впервые познает радость материнства, так как целиком и полностью отдает всю себя своей карьере. Также ясновидящая отметила, что отчетливо видит, что уже сейчас к Бузовой «стучится душа ребенка», что является признаком того, что совсем скоро ведущая «Дома-2» забеременеет.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:10

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