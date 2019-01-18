Rambler Group перезапустит ЖЖ при помощи искусственного интеллекта





Фирма хочет предложить потенциальным блогерам ряд новых возможностей. Она начнет использовать современные технологии ИИ для рекомендаций имеющегося контента. В январе начнутся запланированные изменения. В данном случае на главной странице «Живого журнала» помимо разделов с различными популярными записями, а также контентом, который выбирает редакция, появится также раздел, который носит название «Вам может быть интересно». Страницы категорий получат подразделы «Свежее». Они наполняются с помощью ИИ.Следует заметить, что «Живой журнал» за восемь лет потерял свыше 10 000 000 пользователей. Аудитория LiveJournal уже в ноябре месяце достигла 11 480 000 человек. Учитывая аудиторию российского интернета, стоит отметить, что проект находится на пятнадцатой позиции. Руководство фирмы ожидает повышения трафика главной страницы LiveJournal хотя бы до пятнадцати процентов на протяжении года.