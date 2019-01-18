«Дом-2»: Артем Сорока и Виталий Воронко планируют вместе поехать на конкурс «Евровидение»
Участники реалити-шоу «Дом-2» Артем Сорока и Виталий Воронко решили не просто работать вместе, но и записать новую музыкальную композицию, с которой они смогут отправиться покорять известнейший конкурс «Евровидение».
Всем известно, что Артем и Виталий обожают все, что связано с музыкой. Именно поэтому Сорока и Воронко довольно часто устраивают различные музыкальные представления для своих коллег по съемочной площадке, а первый и вовсе уже презентовал несколько собственных творений.
Нужно сказать, что и телезрители и руководство «Дома-2» не единожды отмечали, что у ребят все очень хорошо получается, поэтому советуют участникам не останавливаться на достигнутом, а ставить перед собой новые цели. И это касается не только проекта.
В социальных сетях появилась информация о том, что Артем и Виталий, будучи на Сейшельских островах, вместе сочинили новую песню, которая, по их словам, может им помочь прославиться на всю планету.
Сорока признался поклонникам, что композиция получилась довольно интересной, а посвящена она картошке. Также участник добавил, что они с Воронковым уже даже задумывались над тем, чтобы отправиться покорять международный конкурс «Евровидение», где они смогут представлять свою любимую страну, Белоруссию.
Как выяснилось, Виталий в свое время уже демонстрировал свою песню белорусским чиновникам, перед которыми ему довелось выступать на закрытом мероприятии.
Всем известно, что Артем и Виталий обожают все, что связано с музыкой. Именно поэтому Сорока и Воронко довольно часто устраивают различные музыкальные представления для своих коллег по съемочной площадке, а первый и вовсе уже презентовал несколько собственных творений.
Нужно сказать, что и телезрители и руководство «Дома-2» не единожды отмечали, что у ребят все очень хорошо получается, поэтому советуют участникам не останавливаться на достигнутом, а ставить перед собой новые цели. И это касается не только проекта.
В социальных сетях появилась информация о том, что Артем и Виталий, будучи на Сейшельских островах, вместе сочинили новую песню, которая, по их словам, может им помочь прославиться на всю планету.
Сорока признался поклонникам, что композиция получилась довольно интересной, а посвящена она картошке. Также участник добавил, что они с Воронковым уже даже задумывались над тем, чтобы отправиться покорять международный конкурс «Евровидение», где они смогут представлять свою любимую страну, Белоруссию.
Как выяснилось, Виталий в свое время уже демонстрировал свою песню белорусским чиновникам, перед которыми ему довелось выступать на закрытом мероприятии.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50