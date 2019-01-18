Голая Анастасия Волочкова окунулась в снег после отпуска на Мальдивах

"Как же я люблю Мальдивы, но как я люблю быть дома!" - рассуждает отдохнувшая прима.

"Как же я скучала по любимому дому, дочке и всем вам. Любимый меня встретил в аэропорту с белыми розами. Радости нет предела!" - пишет звезда.