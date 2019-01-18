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Голая Анастасия Волочкова окунулась в снег после отпуска на Мальдивах

Голая Анастасия Волочкова с банным веником окунулась в снег после отпуска на Мальдивах. После тёплого Индийского океана балерине захотелось контрастных водных процедур.
Голая Анастасия Волочкова окунулась в снег после отпуска на Мальдивах

Волочкова прилетела с Мальдивских островов, где одаривала фанатов многочисленными эротическими фото, обратно в Подмосковье. Первое, что сделала прима после отдыха в тёплых краях - это окунулась в пушистый снег на своём загородном участке. Для этого балерина полностью избавилась от одежды, прикрывшись веником и сделав из снега подобие шапочки. Подписчики Волочковой в Instagram в очередной раз удивились, как последняя не боится лежать на земле в такой мороз, к тому же, совершенно голой.

"Как же я люблю Мальдивы, но как я люблю быть дома!" - рассуждает отдохнувшая прима.

В комментариях поклонники похвалили знаменитость за смелость, а хейтеры предостерегли болями в спине после таких "шалостей". Напомнили Волочковой и о том, что она получает популярность одними и теми же способами.

"Как же я скучала по любимому дому, дочке и всем вам. Любимый меня встретил в аэропорту с белыми розами. Радости нет предела!" - пишет звезда.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:43

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