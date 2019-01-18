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Тима Белорусских рассказал, что едва не потерял квартиру

Популярный певец Тима Белорусских посетил студию программы "Нежный редактор", где рассказал, как едва не потерял квартиру. В интервью для YouTube-канала автор песни "Мокрые кроссы" признался, что в начале карьеры в 2018 году ему пришлось работать официантом.

Тима Белорусских рассказал, что едва не потерял квартиру

21-летний репер Тима Белорусских сейчас является кумиром для сотен тысяч фанатов, а его песни "Незабудка" и "Мокрые кроссы" звучат на всех российских радиоволнах. Но так было не всегда. Молодой артист в выпуске "Нежный редактор" Татьяны Мингалимовой сообщил, что в 2018 он столкнулся с разными проблемами.

По словам певца, его семья чуть не осталась без жилья. Квартиру смогли вернуть, хотя это было очень непросто. Сейчас Тима Белорусских продолжает жить там с родными. Репер сообщил, что ему нравится записывать новые треки и выступать на концертах, однако от этого много устает.
Тима Белорусских рассказал, что едва не потерял квартиру

После выхода "Мокрых кроссов" исполнитель ещё работал официантом в ресторане и не мог поверить в успех. Близкие поддерживали певца, но новость о мега-популярности 21-летнего Тимы стала для них неожиданностью.

В эфире "Нежного редактора" молодой артист рассказал и о планах на будущее. В 2019 он намерен провести гастрольный тур по городам России с новыми интересными композициями.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:38

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