Влад Кадони упрекнул Юлию Ефременкову в непрофессионализме





Влад Кадони в очередной раз позволил себе унизить Ефременкову.По-прежнему многочисленные телезрители не понимают, за что экс-звезду «Дома-2» повысили из простой участницы до статуса ведущей реалити-шоу. Ведь всем известно, что Юлия на шоу провела не так уж много времени, чтобы успеть стать «своей» и быть вхожей в апартаменты руководства. Да и уважения от участников Ефременковой до сих пор не удалось добиться.Коллектив по-прежнему воспринимает Юлию как «выскочку», мнение которой можно даже не слушать. Выяснилось, что в их число входят и некоторые телеведущие «Дома-2». А ведь и правда, Ксения Бородина довольно часто осаждает Ефременкову на Лобном месте и посмеивается над ней.На днях последовать примеру Бородиной решил и Влад Кадони, который поспешил указать Юлии на ее место. На телешоу «Бородина против Бузовой» Влад не просто «прошелся» по Ирине Пинчук и Валерии Блюменкранце, но и поспешил пресечь все попытки Ефременковой заступиться за парочку.Кадони настолько сильно «понесло», что некоторым телезрителям, по их словам, стало даже стыдно за него. Влад то и дело повторял Юлии, что она ведет себя как «хамка», а также указал ей на ее непрофессионализм. По словам ведущего, Ефременкова не имела никакого права затыкать рты экспертам, которые высказывали свое мнение.