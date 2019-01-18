АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Влад Кадони упрекнул Юлию Ефременкову в непрофессионализме

Ведущие скандально известной телестройки «Дом-2» не считают бывшую участницу проекта Юлию Ефременкову ровней.

Влад Кадони в очередной раз позволил себе унизить Ефременкову.

Влад Кадони упрекнул Юлию Ефременкову в непрофессионализме

По-прежнему многочисленные телезрители не понимают, за что экс-звезду «Дома-2» повысили из простой участницы до статуса ведущей реалити-шоу. Ведь всем известно, что Юлия на шоу провела не так уж много времени, чтобы успеть стать «своей» и быть вхожей в апартаменты руководства. Да и уважения от участников Ефременковой до сих пор не удалось добиться.

Коллектив по-прежнему воспринимает Юлию как «выскочку», мнение которой можно даже не слушать. Выяснилось, что в их число входят и некоторые телеведущие «Дома-2». А ведь и правда, Ксения Бородина довольно часто осаждает Ефременкову на Лобном месте и посмеивается над ней.

Влад Кадони упрекнул Юлию Ефременкову в непрофессионализме

На днях последовать примеру Бородиной решил и Влад Кадони, который поспешил указать Юлии на ее место. На телешоу «Бородина против Бузовой» Влад не просто «прошелся» по Ирине Пинчук и Валерии Блюменкранце, но и поспешил пресечь все попытки Ефременковой заступиться за парочку.

Кадони настолько сильно «понесло», что некоторым телезрителям, по их словам, стало даже стыдно за него. Влад то и дело повторял Юлии, что она ведет себя как «хамка», а также указал ей на ее непрофессионализм. По словам ведущего, Ефременкова не имела никакого права затыкать рты экспертам, которые высказывали свое мнение.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России выпустили кнопочный телефон в
Алексею Купину удалось изменить Майю
Звезда из «Особенностей национальной
Влад Соколовский уже расстался с
Помощница Евгения Петросяна Брухунова
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта
Rambler Group перезапустит ЖЖ при
Житель Алеппо 36 лет носит только
«Дом-2»: Артем Сорока и Виталий Воронко
Голая Анастасия Волочкова окунулась в
Тима Белорусских рассказал, что едва не
Влад Кадони упрекнул Юлию Ефременкову в
Кандидат в президенты Украины Владимир
Учёные: Земля может в 2068 году
Алла Пугачева обрушилась с гневной
Виктория Исакова и Евгений Цыганов
Google заполучила технологию
Ученые: Сторона кровати влияет на
Дочь Евгения Осина мечтает о встрече с
Медики назвали пять главных шагов для
Red Hot Chilly Peppers выступят на
Исследователи нашли «выключатель» рака
Александр Петров показал интерьер
«Дырявый» смартфон Samsung Galaxy A60
Россияне назвали самые популярные
Гвинет Пэлтроу призналась, что слишком
Новые iPad выйдут в первой половине
Виктория Дайнеко показала «постельный»
Граждан Финляндии бесплатно обучат
Компания «Билайн» начала страховать
Просмотреть все новости