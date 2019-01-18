Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не закрыл свой бизнес в России





Журналисты установили, что в России работают такие компании, как «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Все они занимаются производством телевизионных программ и фильмов. Основателем этих трех фирм является кипрская компания Green Family LTD, которая в свою очередь находится в списке соучредителей «Студии Квартал 95».Таким образом, один из бенефициаров украинской компании «Квартал 95» Владимир Зеленский продолжает вести свою деятельность на территории России. Хотя в декабре прошлого года он категорически утверждал, что последний фильм, над которым совместно работали Россия и компания «Квартал 95», снимался в 2012 году.