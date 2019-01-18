АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не закрыл свой бизнес в России

У кандидата в президенты и украинского шоумена Владимира Зеленского в России продолжают работать несколько компаний, хотя ранее он заявлял о закрытии всего бизнеса на территории РФ. О том, что украинский бизнесмен продолжает работать в России стало известно благодаря расследованию, проведенному программой «Схемы».
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не закрыл свой бизнес в России

Журналисты установили, что в России работают такие компании, как «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Все они занимаются производством телевизионных программ и фильмов. Основателем этих трех фирм является кипрская компания Green Family LTD, которая в свою очередь находится в списке соучредителей «Студии Квартал 95».

Таким образом, один из бенефициаров украинской компании «Квартал 95» Владимир Зеленский продолжает вести свою деятельность на территории России. Хотя в декабре прошлого года он категорически утверждал, что последний фильм, над которым совместно работали Россия и компания «Квартал 95», снимался в 2012 году.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России выпустили кнопочный телефон в
Алексею Купину удалось изменить Майю
Звезда из «Особенностей национальной
Влад Соколовский уже расстался с
Помощница Евгения Петросяна Брухунова
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта
Rambler Group перезапустит ЖЖ при
Житель Алеппо 36 лет носит только
«Дом-2»: Артем Сорока и Виталий Воронко
Голая Анастасия Волочкова окунулась в
Тима Белорусских рассказал, что едва не
Влад Кадони упрекнул Юлию Ефременкову в
Кандидат в президенты Украины Владимир
Учёные: Земля может в 2068 году
Алла Пугачева обрушилась с гневной
Виктория Исакова и Евгений Цыганов
Google заполучила технологию
Ученые: Сторона кровати влияет на
Дочь Евгения Осина мечтает о встрече с
Медики назвали пять главных шагов для
Red Hot Chilly Peppers выступят на
Исследователи нашли «выключатель» рака
Александр Петров показал интерьер
«Дырявый» смартфон Samsung Galaxy A60
Россияне назвали самые популярные
Гвинет Пэлтроу призналась, что слишком
Новые iPad выйдут в первой половине
Виктория Дайнеко показала «постельный»
Граждан Финляндии бесплатно обучат
Компания «Билайн» начала страховать
Просмотреть все новости