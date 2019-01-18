Учёные: Земля может в 2068 году столкнуться с астероидом Апофис





По мнению американских исследователей, в 2068 г. астероид может столкнуться с Землёй. До того, как Апофис столкнётся с планетой, он приблизится к ней в 2029 г. на расстояние в 38 км, в 2044 г. – на 16 000 000 км, в 2051 г – на 760 000 км, в 2060 г – на 5 000 000 км.Учёные NASA смогли установить, что вероятность падения в 2068 г. астероида на Землю составляет не более 2,3/1 000 000. Как стало известно, размеры Апофиса составляют 325 метров. Данное небесное тело астрономы обнаружили ещё в 2004 г.