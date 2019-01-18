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Виктория Исакова и Евгений Цыганов снялись в любовной истории «Нежность»

Известные российские актеры Виктория Исакова и Евгений Цыганов снялись в короткометражке «Нежность». Лента о необычной истории любви была выложена в Сеть, где произвела настоящий фурор.

Виктория Исакова и Евгений Цыганов снялись в любовной истории «Нежность»

Кинокартина длится всего 20 минут и рассказывает о том, как 39-летняя вечно занятая бизнесвумен поспорила с подругой, что за 24 часа найдет себе партнера для секса. Но женщине так везет, что она встречает того самого, единственного и неповторимого. Особую атмосферу создает голос Константина Хабенского, который эффектно комментирует все происходящее на экране.

Виктория Исакова и Евгений Цыганов снялись в любовной истории «Нежность»

История от режиссера Анны Маликян и писателя Александра Цыпкина, снятая на смартфон, покоряет зрителя своей искренностью и отменным чувством юмора. Число просмотров растет, как и число восхищенных комментариев. Зрители отметили то, как всего за 20 минут режиссеру удалось передать неимоверные чувства и переживания, которые покорили публику.

Нужно отметить, что картина дебютировала на благотворительном вечере «Action!». Там она собрала 15 миллионов рублей, которые были направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского.



 
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Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:55

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