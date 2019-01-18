Алла Пугачева обрушилась с гневной критикой на выступление молодого коллектива





Окончание выступления Алла Пугачева описала короткой фразой: «Какой кошмар!». Звезде отечественной эстрады в выступлении бойз-бенда не понравилось практически все. По ее словам, танец и смысл песни не имеют ничего общего и будто живут отдельной жизнью. Кроме того, каждый член коллектива во время выступления пытался выделиться на фоне остальных. Алла Пугачева заявила, что посмотрев на них, будто съела 12 эклеров и выпила какао.Она посоветовала музыкантам найти определенный тембр, чтобы хоть как-то отличаться от остальных артистов. Она вспомнила продюсера Валерия Меладзе, работающего с молодыми музыкантами, но у него все ребята показывают себя отлично. Сам Матвей Аничкин совершенно не ожидал такой реакции от Аллы Пугачевой, с которой он работает уже не первый год.