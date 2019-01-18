Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil





Контракт оценивается в 40 000 000 долларов. Стороны данной сделки не стали раскрывать, какие именно технологии были взяты на «вооружение». По всей видимости, компании продолжат разработку «умных» часов в более плотном сотрудничестве.Fossil имеет команду, занимающуюся научно-исследовательскими, а также проектно-конструкторскими работами. В её состав входит больше двухсот человек. Данная команда будет продолжать заниматься созданием новых версий смарт-часов, которые стали за последнее время самой успешной категорией товаров фирмы.