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Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil

Руководство Google заявило, что с Fossil Group была заключена сделка, предоставляющая доступ к новым технологиям изготовления современных смарт-часов развивающегося американского производителя. При этом компания получила команду разработчиков Fossil.

Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil


Контракт оценивается в 40 000 000 долларов. Стороны данной сделки не стали раскрывать, какие именно технологии были взяты на «вооружение». По всей видимости, компании продолжат разработку «умных» часов в более плотном сотрудничестве.

Fossil имеет команду, занимающуюся научно-исследовательскими, а также проектно-конструкторскими работами. В её состав входит больше двухсот человек. Данная команда будет продолжать заниматься созданием новых версий смарт-часов, которые стали за последнее время самой успешной категорией товаров фирмы.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:31

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