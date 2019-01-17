Компания «Билайн» начала страховать экраны смартфонов онлайн





Представители компании «Билайн» предлагают российским пользователям застраховать онлайн экран устройства, воспользовавшись приложением «Мой Билайн». Чтобы правильно оформить договор, следует указать имя, фамилию и отчество, версию устройства, IMEI смартфона. Также необходимо сделать снимок гаджета. Это пользователи могут сделать даже через зеркало.Такого рода страховка по цене для россиян обойдётся в 150 руб. на месяц. В год получится 1,8 тыс. руб. В новой страховке прямым партнером фирмы «Билайн» является компания «АльфаСтрахование».