Компания «Билайн» начала страховать экраны смартфонов онлайн
На территории России компания «Билайн» приступила к страхованию экранов современных смартфонов онлайн. Раньше для оформлений соответствующих договоров требовалось лично посещать специализированные салоны связи.
Представители компании «Билайн» предлагают российским пользователям застраховать онлайн экран устройства, воспользовавшись приложением «Мой Билайн». Чтобы правильно оформить договор, следует указать имя, фамилию и отчество, версию устройства, IMEI смартфона. Также необходимо сделать снимок гаджета. Это пользователи могут сделать даже через зеркало.
Такого рода страховка по цене для россиян обойдётся в 150 руб. на месяц. В год получится 1,8 тыс. руб. В новой страховке прямым партнером фирмы «Билайн» является компания «АльфаСтрахование».
Представители компании «Билайн» предлагают российским пользователям застраховать онлайн экран устройства, воспользовавшись приложением «Мой Билайн». Чтобы правильно оформить договор, следует указать имя, фамилию и отчество, версию устройства, IMEI смартфона. Также необходимо сделать снимок гаджета. Это пользователи могут сделать даже через зеркало.
Такого рода страховка по цене для россиян обойдётся в 150 руб. на месяц. В год получится 1,8 тыс. руб. В новой страховке прямым партнером фирмы «Билайн» является компания «АльфаСтрахование».
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:03