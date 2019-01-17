Телохранитель принцессы Дианы предостерег Меган Маркл о возможной опасности
По словам охранника принцессы Дианы, Меган Маркл может грозить опасность. Отставной телохранитель подчеркнул, что герцогиня Сассекская очень похожа на свою погибшую в аварии свекровь.
Недавно стало известно, что телохранитель жены принца Гарри уволился. По этому поводу дал комментарии Кен Уорф, являющийся отставным офицером охраны королевской четы. По заявлению 69-летнего мужчины, он восемь лет обеспечивал безопасность Леди Ди и ее детей - принца Уильяма, а также принца Гарри. По его словам, Меган Маркл желает жить обычной жизнью. Она также не пренебрегает общением с простыми подданными. Уорф отметил, что охранять жену принца Гарри крайне сложно, так как под присмотром телохранителя она чувствует себя «не в своей тарелке».
В 2006 году штат королевской охраны сократили от четырех подразделений до двух. К оставшимся телохранителям предъявляются практически непомерные требования. Однако, по мнению Кена Уорфа, уберечь от возможной опасности герцогиню Сассекскую они вряд ли смогут.
Недавно стало известно, что телохранитель жены принца Гарри уволился. По этому поводу дал комментарии Кен Уорф, являющийся отставным офицером охраны королевской четы. По заявлению 69-летнего мужчины, он восемь лет обеспечивал безопасность Леди Ди и ее детей - принца Уильяма, а также принца Гарри. По его словам, Меган Маркл желает жить обычной жизнью. Она также не пренебрегает общением с простыми подданными. Уорф отметил, что охранять жену принца Гарри крайне сложно, так как под присмотром телохранителя она чувствует себя «не в своей тарелке».
В 2006 году штат королевской охраны сократили от четырех подразделений до двух. К оставшимся телохранителям предъявляются практически непомерные требования. Однако, по мнению Кена Уорфа, уберечь от возможной опасности герцогиню Сассекскую они вряд ли смогут.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:01