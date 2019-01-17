Телохранитель принцессы Дианы предостерег Меган Маркл о возможной опасности





Недавно стало известно, что телохранитель жены принца Гарри уволился. По этому поводу дал комментарии Кен Уорф, являющийся отставным офицером охраны королевской четы. По заявлению 69-летнего мужчины, он восемь лет обеспечивал безопасность Леди Ди и ее детей - принца Уильяма, а также принца Гарри. По его словам, Меган Маркл желает жить обычной жизнью. Она также не пренебрегает общением с простыми подданными. Уорф отметил, что охранять жену принца Гарри крайне сложно, так как под присмотром телохранителя она чувствует себя «не в своей тарелке».В 2006 году штат королевской охраны сократили от четырех подразделений до двух. К оставшимся телохранителям предъявляются практически непомерные требования. Однако, по мнению Кена Уорфа, уберечь от возможной опасности герцогиню Сассекскую они вряд ли смогут.