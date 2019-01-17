АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Телохранитель принцессы Дианы предостерег Меган Маркл о возможной опасности

По словам охранника принцессы Дианы, Меган Маркл может грозить опасность. Отставной телохранитель подчеркнул, что герцогиня Сассекская очень похожа на свою погибшую в аварии свекровь.

Телохранитель принцессы Дианы предостерег Меган Маркл о возможной опасности

Недавно стало известно, что телохранитель жены принца Гарри уволился. По этому поводу дал комментарии Кен Уорф, являющийся отставным офицером охраны королевской четы. По заявлению 69-летнего мужчины, он восемь лет обеспечивал безопасность Леди Ди и ее детей - принца Уильяма, а также принца Гарри. По его словам, Меган Маркл желает жить обычной жизнью. Она также не пренебрегает общением с простыми подданными. Уорф отметил, что охранять жену принца Гарри крайне сложно, так как под присмотром телохранителя она чувствует себя «не в своей тарелке».

В 2006 году штат королевской охраны сократили от четырех подразделений до двух. К оставшимся телохранителям предъявляются практически непомерные требования. Однако, по мнению Кена Уорфа, уберечь от возможной опасности герцогиню Сассекскую они вряд ли смогут.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Граждан Финляндии бесплатно обучат
Компания «Билайн» начала страховать
Телохранитель принцессы Дианы
Аделина Сотникова показала поклонникам
Genesis в 2018 году увеличил продажи в
Рыбка и Лесли были задержаны в
Илон Маск предупредил о скором
Xiaomi представила двухкамерный
Дмитрий Нагиев показал свое фото без
KIA в 2020 году выпустит в России новую
В Кембриджшире найден череп зубра,
Учёные: Блуждающая чёрная дыра подошла
Стало известно о членах жюри нового
Татьяна Навка пресекла слухи о
Известное Android-приложение оказалось
Исследование: Многие инфекции гепатита
Американец выжил в теракте 11 сентября,
Ford выпустит полностью электрический
Китайская компания Evergrande Health
Юморист Юрий Гальцев смог возродить
Стали известны подробности личной жизни
Максим Аверин спел на барной стойке
Учёные случайно вывели мышей с необычно
«Дай»: дочка Оли и Димы Рапунцелей
Филиппу Киркорову нашли идеальную жену
Александра Черно оправдалась перед
Новый метод скрининга оказался
Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну
Астрономы обнаружили следы дождей на
Звезду «Глухаря» Тимура Ефременкова
Просмотреть все новости