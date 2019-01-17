АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Genesis в 2018 году увеличил продажи в России почти на 80%

Согласно сведениям пресс-службы российского офиса автоконцерна Genesis, за прошлый год компания смогла реализовать на отечественном рынке почти 1,84 тысяч автомобилей. Данный показатель на 78% превышает продажи за 2017 год.
Genesis в 2018 году увеличил продажи в России почти на 80%

Кроме того, была отмечена ещё одна положительная тенденция: в декабре 2018 года удалось реализовать примерно в 1,9 раза больше транспортных средств, чем в последнем месяце 2017 года (394 против 205 экземпляров). Наиболее популярная модель Genesis в РФ – седан G80, на который пришлось почти половина всех продаж (925 экземпляров). Второе место у спортседана G70, представленного прошлой весной – 680 реализованных единиц. ТОП-3 закрывает флагманский седан G90, который приобрели 226 россиян.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Граждан Финляндии бесплатно обучат
Компания «Билайн» начала страховать
Телохранитель принцессы Дианы
Аделина Сотникова показала поклонникам
Genesis в 2018 году увеличил продажи в
Рыбка и Лесли были задержаны в
Илон Маск предупредил о скором
Xiaomi представила двухкамерный
Дмитрий Нагиев показал свое фото без
KIA в 2020 году выпустит в России новую
В Кембриджшире найден череп зубра,
Учёные: Блуждающая чёрная дыра подошла
Стало известно о членах жюри нового
Татьяна Навка пресекла слухи о
Известное Android-приложение оказалось
Исследование: Многие инфекции гепатита
Американец выжил в теракте 11 сентября,
Ford выпустит полностью электрический
Китайская компания Evergrande Health
Юморист Юрий Гальцев смог возродить
Стали известны подробности личной жизни
Максим Аверин спел на барной стойке
Учёные случайно вывели мышей с необычно
«Дай»: дочка Оли и Димы Рапунцелей
Филиппу Киркорову нашли идеальную жену
Александра Черно оправдалась перед
Новый метод скрининга оказался
Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну
Астрономы обнаружили следы дождей на
Звезду «Глухаря» Тимура Ефременкова
Просмотреть все новости