Genesis в 2018 году увеличил продажи в России почти на 80%





Кроме того, была отмечена ещё одна положительная тенденция: в декабре 2018 года удалось реализовать примерно в 1,9 раза больше транспортных средств, чем в последнем месяце 2017 года (394 против 205 экземпляров). Наиболее популярная модель Genesis в РФ – седан G80, на который пришлось почти половина всех продаж (925 экземпляров). Второе место у спортседана G70, представленного прошлой весной – 680 реализованных единиц. ТОП-3 закрывает флагманский седан G90, который приобрели 226 россиян.