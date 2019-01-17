Рыбка и Лесли были задержаны в Шереметьево
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны на территории аэропорта Шереметьево после того, как они вернулись из Таиланда. Об этом сообщает издание Life.
О претензиях, которые могут быть предъявлены им российскими правоохранительными органами, пока не сообщается. Лесли, Рыбка, а также еще пятеро участников нашумевшего дела, причиной которому стал нелегальный секс-тренинг, ранее были депортированы с территории государства Таиланд и отправлены в столицу РФ. Из Москвы эти граждане Беларуси будут доставлены в Минск.
О претензиях, которые могут быть предъявлены им российскими правоохранительными органами, пока не сообщается. Лесли, Рыбка, а также еще пятеро участников нашумевшего дела, причиной которому стал нелегальный секс-тренинг, ранее были депортированы с территории государства Таиланд и отправлены в столицу РФ. Из Москвы эти граждане Беларуси будут доставлены в Минск.
Происшествия
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:49