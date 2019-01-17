Рыбка и Лесли были задержаны в Шереметьево





О претензиях, которые могут быть предъявлены им российскими правоохранительными органами, пока не сообщается. Лесли, Рыбка, а также еще пятеро участников нашумевшего дела, причиной которому стал нелегальный секс-тренинг, ранее были депортированы с территории государства Таиланд и отправлены в столицу РФ. Из Москвы эти граждане Беларуси будут доставлены в Минск.