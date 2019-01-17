Xiaomi представила двухкамерный холодильник версии Yunmi 118L Double Door Refrigerator
Компания Xiaomi представила довольно небольшой двухкамерный холодильник версии Yunmi 118L Double Door Refrigerator с объёмом морозильной камеры на 29 л. Данная модификация расценивается в 100 американских долларов.
Объем самого холодильника достигает 118 л. По заявлениям производителей, холодильник больше подходит для хранения различных продуктов на одного или двух человек. Эта модификация является очень компактной и подходит для небольших кухонь. У холодильника имеется слой специальной теплоизоляции, обладающий довольно высокой плотностью. Его толщина составляет 68 миллиметров. Такой холодильник эффективен по функциональному назначению и экономии электроэнергии.
Агрегат имеет защиту от возможных скачков напряжения – максимум до 1250 В. Поэтому его можно спокойно применять в жилищах различных годов постройки, не думая о качестве проводки.
Объем самого холодильника достигает 118 л. По заявлениям производителей, холодильник больше подходит для хранения различных продуктов на одного или двух человек. Эта модификация является очень компактной и подходит для небольших кухонь. У холодильника имеется слой специальной теплоизоляции, обладающий довольно высокой плотностью. Его толщина составляет 68 миллиметров. Такой холодильник эффективен по функциональному назначению и экономии электроэнергии.
Агрегат имеет защиту от возможных скачков напряжения – максимум до 1250 В. Поэтому его можно спокойно применять в жилищах различных годов постройки, не думая о качестве проводки.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:40