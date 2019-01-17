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Xiaomi представила двухкамерный холодильник версии Yunmi 118L Double Door Refrigerator

Компания Xiaomi представила довольно небольшой двухкамерный холодильник версии Yunmi 118L Double Door Refrigerator с объёмом морозильной камеры на 29 л. Данная модификация расценивается в 100 американских долларов.

Xiaomi представила двухкамерный холодильник версии Yunmi 118L Double Door Refrigerator

Объем самого холодильника достигает 118 л. По заявлениям производителей, холодильник больше подходит для хранения различных продуктов на одного или двух человек. Эта модификация является очень компактной и подходит для небольших кухонь. У холодильника имеется слой специальной теплоизоляции, обладающий довольно высокой плотностью. Его толщина составляет 68 миллиметров. Такой холодильник эффективен по функциональному назначению и экономии электроэнергии.

Агрегат имеет защиту от возможных скачков напряжения – максимум до 1250 В. Поэтому его можно спокойно применять в жилищах различных годов постройки, не думая о качестве проводки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:40

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