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Дмитрий Нагиев показал свое фото без штанов

Известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев удивил многих своих подписчиков, опубликовав в своем аккаунте Instagram довольно провокационный фотоснимок. На нем он предстал перед фотокамерой в "наряде", состоявшем из черной водолазки, белых трусов и спущенных ниже колен брюк.

Дмитрий Нагиев показал свое фото без штанов

По-видимому, эта фотография была сделана в примерочной одного из бутиков. Телеведущий похвастался перед поклонниками, что имел привычку подобным образом снимать брюки еще до того, как это превратилось в мейнстрим. Снимок же он дополнил "скромной" надписью: "Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов".

Некоторых фолловеров это фото удивило, но у большинства оно все же вызвало усмешки. А один из подписчиков посчитал снимок вполне приличным, поскольку Нагиев все же успел надеть трусы.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:36

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