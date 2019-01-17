Дмитрий Нагиев показал свое фото без штанов

По-видимому, эта фотография была сделана в примерочной одного из бутиков. Телеведущий похвастался перед поклонниками, что имел привычку подобным образом снимать брюки еще до того, как это превратилось в мейнстрим. Снимок же он дополнил "скромной" надписью: "Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов".Некоторых фолловеров это фото удивило, но у большинства оно все же вызвало усмешки. А один из подписчиков посчитал снимок вполне приличным, поскольку Нагиев все же успел надеть трусы.