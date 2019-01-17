АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

В Кембриджшире найден череп зубра, жившего 150 тысяч лет назад

Палеонтологи-любители из Кембриджшира нашли древний череп, который принадлежал огромному зубру, вымершему предположительно 150 тысяч лет назад. Информацию об этом сообщило издание Daily Mail.

В Кембриджшире найден череп зубра, жившего 150 тысяч лет назад

По словам палеонтологов, раньше им уже приходилось находить останки зверей доисторического периода, но череп был обнаружен ими впервые. Обладателем этой части скелета был взрослый самец из вида Priscus, высотой около двух метров и весом в девятьсот килограмм.

Джейми Джордан, один из представителей группы изыскателей, сообщил, что вначале им была обнаружена лишь часть кости, а после более тщательных раскопок удалось увидеть целый рог древнего животного. В итоге же из земли и был извлечен полный череп зубра возрастом в полторы сотни тысяч лет.

Череп очень хорошо сохранился, его вес с рогами составил чуть более двадцати килограмм. Группа исследователей рассказала, что найденные ими в этом месте находки в виде костей являются частью одного скелета. Дальше планируется продолжение раскопок с расчетом обнаружения и других останков. К слову, Джейми Джордан входил в состав группы, нашедшей два года назад в Суррее скелет игуанодона возрастом 132 миллиона лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рыбка и Лесли были задержаны в
Илон Маск предупредил о скором
Xiaomi представила двухкамерный
Дмитрий Нагиев показал свое фото без
KIA в 2020 году выпустит в России новую
В Кембриджшире найден череп зубра,
Учёные: Блуждающая чёрная дыра подошла
Стало известно о членах жюри нового
Татьяна Навка пресекла слухи о
Известное Android-приложение оказалось
Исследование: Многие инфекции гепатита
Американец выжил в теракте 11 сентября,
Ford выпустит полностью электрический
Китайская компания Evergrande Health
Юморист Юрий Гальцев смог возродить
Стали известны подробности личной жизни
Максим Аверин спел на барной стойке
Учёные случайно вывели мышей с необычно
«Дай»: дочка Оли и Димы Рапунцелей
Филиппу Киркорову нашли идеальную жену
Александра Черно оправдалась перед
Новый метод скрининга оказался
Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну
Астрономы обнаружили следы дождей на
Звезду «Глухаря» Тимура Ефременкова
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
В Госдуме неплательщиков алиментов
Американский истребитель F-16C получит
Ольге Бузовой начали дарить подарки за
Милана Тюльпанова рассказала о запрете
Просмотреть все новости