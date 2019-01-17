В Кембриджшире найден череп зубра, жившего 150 тысяч лет назад





По словам палеонтологов, раньше им уже приходилось находить останки зверей доисторического периода, но череп был обнаружен ими впервые. Обладателем этой части скелета был взрослый самец из вида Priscus, высотой около двух метров и весом в девятьсот килограмм.Джейми Джордан, один из представителей группы изыскателей, сообщил, что вначале им была обнаружена лишь часть кости, а после более тщательных раскопок удалось увидеть целый рог древнего животного. В итоге же из земли и был извлечен полный череп зубра возрастом в полторы сотни тысяч лет.Череп очень хорошо сохранился, его вес с рогами составил чуть более двадцати килограмм. Группа исследователей рассказала, что найденные ими в этом месте находки в виде костей являются частью одного скелета. Дальше планируется продолжение раскопок с расчетом обнаружения и других останков. К слову, Джейми Джордан входил в состав группы, нашедшей два года назад в Суррее скелет игуанодона возрастом 132 миллиона лет.