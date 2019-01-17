Илон Маск предупредил о скором завершении реферальной программы Tesla
Не секрет, что корпорация Tesla старалась поощрять привлечение новых клиентов владельцами её электрокаров. Взамен, компания предоставляла водителям некоторые льготы, которые уже через 2 недели будут отменены. Об этом накануне заявил основатель бренда Илон Маск.
Поначалу речь шла о пожизненном праве на бесплатную зарядку, однако прошлой осенью бренд решил скромно награждать владельцев – каждый, кто купил транспортные средства Model S, Model X или Model 3 Performance после рекомендаций, удостаивался кредита на зарядку на сумму 100 долларов. Покупатели же, в свою очередь, могли заряжать свою машину бесплатно на протяжении полугода.
Тем не менее, вскоре данная реферальная программа прекратит своё существование, заявил создатель и руководитель компании Илон Маск на своей странице в соцсети Twitter.
Поначалу речь шла о пожизненном праве на бесплатную зарядку, однако прошлой осенью бренд решил скромно награждать владельцев – каждый, кто купил транспортные средства Model S, Model X или Model 3 Performance после рекомендаций, удостаивался кредита на зарядку на сумму 100 долларов. Покупатели же, в свою очередь, могли заряжать свою машину бесплатно на протяжении полугода.
Тем не менее, вскоре данная реферальная программа прекратит своё существование, заявил создатель и руководитель компании Илон Маск на своей странице в соцсети Twitter.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:42