



Во-первых, стоит всегда: знать «нормальный» уровень артериального давления и показатели глюкозы и холестерина в крови. Во-вторых, необходимо, сделав его более здоровым. В идеале подойдет средиземноморская диета или наподобие её, отметили ученые. Дело в том, что она поддерживает вес в норме и положительно влияет на здоровье сосудов. В-третьих, нужно хотя быили подвергать организм другим физическим нагрузкам – по 30-40 минут в день.Не стоит забывать и об, если такие присутствуют. В заключении медики порекомендовали, ведь инсульт напрямую связан с недугами сердечно-сосудистой системы или диабетом.