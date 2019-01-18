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Медики назвали пять главных шагов для защиты от инсульта

Медики отмечают, что сейчас многие люди до сих пор считают инсульт недугом, который возникает в основном у пожилых людей. Впрочем, это немного ошибочное мнение, ведь каждый десятый человек, сталкивающийся с ним, является моложе 45 лет. Специалисты рассказали, какие пять главных шагов помогут обезопасить человека от опаснейшей патологии, вызывающей кровоизлияние в мозг.

Медики назвали пять главных шагов для защиты от инсульта

Во-первых, стоит всегда следить за параметрами здоровья: знать «нормальный» уровень артериального давления и показатели глюкозы и холестерина в крови. Во-вторых, необходимо изменить рацион, сделав его более здоровым. В идеале подойдет средиземноморская диета или наподобие её, отметили ученые. Дело в том, что она поддерживает вес в норме и положительно влияет на здоровье сосудов. В-третьих, нужно хотя бы иногда заниматься спортом или подвергать организм другим физическим нагрузкам – по 30-40 минут в день.

Не стоит забывать и об отказе от вредных привычек, если такие присутствуют. В заключении медики порекомендовали лечить хронические заболевания, ведь инсульт напрямую связан с недугами сердечно-сосудистой системы или диабетом.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30

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