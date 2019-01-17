Американец выжил в теракте 11 сентября, но погиб во время атаки в Кении





Боевики атаковали гостиничный бизнес-комплекс под названием Dusit, расположенный в Найроби. После нескольких взрывов, раздавшихся в здании, неизвестные открыли огонь по людям. Когда стрельба прекратилась, один из смертников подорвал себя около одного из зданий.Поиск и ликвидация боевиков, которые забаррикадировались в спортзале комплекса длилась 20 часов. В результате террористического нападения погибло более 20 посетителей и сотрудников Dusit.Бизнесмен Спиндлер погиб во время теракта в гостиничном комплексе, ему было 40 лет. Кению американец посетил в рамках деловой встречи, которая должна была состояться в отеле. Предприниматель был главой своей консалтинговой компании, занимающейся оказанием помощи молодым инвестиционным рынкам.