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Американец выжил в теракте 11 сентября, но погиб во время атаки в Кении

Американец Джейсон Спиндлер выжил в теракте 11 сентября, когда рухнули башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, но погиб во время атаки в Кении 16 января. Информация стала известна по данным телеканала Sky News Arabia.

Американец выжил в теракте 11 сентября, но погиб во время атаки в Кении

Боевики атаковали гостиничный бизнес-комплекс под названием Dusit, расположенный в Найроби. После нескольких взрывов, раздавшихся в здании, неизвестные открыли огонь по людям. Когда стрельба прекратилась, один из смертников подорвал себя около одного из зданий.

Поиск и ликвидация боевиков, которые забаррикадировались в спортзале комплекса длилась 20 часов. В результате террористического нападения погибло более 20 посетителей и сотрудников Dusit.

Бизнесмен Спиндлер погиб во время теракта в гостиничном комплексе, ему было 40 лет. Кению американец посетил в рамках деловой встречи, которая должна была состояться в отеле. Предприниматель был главой своей консалтинговой компании, занимающейся оказанием помощи молодым инвестиционным рынкам.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:04

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