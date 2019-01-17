Стало известно о членах жюри нового сезона шоу «Голос. Дети»
В скором времени на Первом канале начнутся съемки шестого сезона конкурса юных исполнителей «Голос. Дети». Организаторы традиционно хранят в секрете имена знаменитостей, которые будут судить участников. Однако благодаря источникам, близким к телевизионной среде, появилась предварительная информация о звездах, приглашенных на этот проект в качестве членов жюри.
Несмотря на то, что зрительская аудитория с нетерпением желает узнать, кто выступит в роли наставников юных дарований на шоу «Голос. Дети», создатели держат эти сведения в секрете, вызывая тем самым еще больший интерес к проекту у публики.
Согласно информации инсайдеров, на этот раз судейские кресла займут звезды отечественного шоу-бизнеса, уже неоднократно бывавшие наставниками – Валерий Меладзе и Пелагея. Компанию им составит певица из Украины Светлана Лобода. Она также была судьей в украинской версии детского вокального конкурса пять лет назад.
Несмотря на то, что зрительская аудитория с нетерпением желает узнать, кто выступит в роли наставников юных дарований на шоу «Голос. Дети», создатели держат эти сведения в секрете, вызывая тем самым еще больший интерес к проекту у публики.
Согласно информации инсайдеров, на этот раз судейские кресла займут звезды отечественного шоу-бизнеса, уже неоднократно бывавшие наставниками – Валерий Меладзе и Пелагея. Компанию им составит певица из Украины Светлана Лобода. Она также была судьей в украинской версии детского вокального конкурса пять лет назад.