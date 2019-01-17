Известное Android-приложение оказалось очень опасным





Французский программист Баптист Робертс рассказал изданию TechCrunch о своей находке. Специалист отмечает, что программа является хорошим инструментом для просмотра файлов, фотографий и документов, также в ней есть свой веб-сервер, который и является источником главной угрозы. Как оказалось, он уязвим перед хакерскими атаками, злоумышленникам не составит труда украсть определенные данные.Например, если преступник подключается к той же сети Wi-Fi, что и девайс с загруженным на нем ES File Explorer, то у него появляется возможность для кражи картинок, видео и списка загруженных программ с атакованного смартфона.Более того, хакеры могут скрытым и удаленным методом извлечь информацию из памяти аппараты или microSD-карты. Робертс доказал свою правоту, лично продемонстрировав собственно созданный скрипт, который позволил удаленно украсть сведения. Даже последняя версия программы является уязвимой, подытожил программист.