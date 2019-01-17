Учёные: Блуждающая чёрная дыра подошла к центру Млечного пути





Даная уникальная чёрная дыра путешествует по галактике, «пожирая» всё, что ей встретится на пути. Учёные определили, что теперь она подобралась к центральной части млечного пути, где расположена ещё одна сверхмассивная чёрная дыра. Пока неизвестно, к чему может привести столкновение данных двух космических объектов. Не исключено, что последствия будут ужасающими. Речь идёт о сверхмощном катаклизме, способном полностью изменить галактику. По словам учёных, масса обнаруженной чёрной дыры больше солнечной в 32 000 раз. В случае столкновения данных объектов, это может привести к мощнейшему гравитационному и радиационному всплеску.Стоит отметить, что данную чёрную дыру астрономы сначала приняли за столкновение космических облаков, которые образовались вследствие взрыва двух сверхновых.