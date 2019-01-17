Учёные: Блуждающая чёрная дыра подошла к центру Млечного пути
Астрономы сообщают, что блуждающая чёрная дыра подошла к центру Млечного пути. По словам экспертов, она может привести к катаклизму, который имеет галактические масштабы.
Даная уникальная чёрная дыра путешествует по галактике, «пожирая» всё, что ей встретится на пути. Учёные определили, что теперь она подобралась к центральной части млечного пути, где расположена ещё одна сверхмассивная чёрная дыра. Пока неизвестно, к чему может привести столкновение данных двух космических объектов. Не исключено, что последствия будут ужасающими. Речь идёт о сверхмощном катаклизме, способном полностью изменить галактику. По словам учёных, масса обнаруженной чёрной дыры больше солнечной в 32 000 раз. В случае столкновения данных объектов, это может привести к мощнейшему гравитационному и радиационному всплеску.
Стоит отметить, что данную чёрную дыру астрономы сначала приняли за столкновение космических облаков, которые образовались вследствие взрыва двух сверхновых.
Даная уникальная чёрная дыра путешествует по галактике, «пожирая» всё, что ей встретится на пути. Учёные определили, что теперь она подобралась к центральной части млечного пути, где расположена ещё одна сверхмассивная чёрная дыра. Пока неизвестно, к чему может привести столкновение данных двух космических объектов. Не исключено, что последствия будут ужасающими. Речь идёт о сверхмощном катаклизме, способном полностью изменить галактику. По словам учёных, масса обнаруженной чёрной дыры больше солнечной в 32 000 раз. В случае столкновения данных объектов, это может привести к мощнейшему гравитационному и радиационному всплеску.
Стоит отметить, что данную чёрную дыру астрономы сначала приняли за столкновение космических облаков, которые образовались вследствие взрыва двух сверхновых.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:20