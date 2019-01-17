Татьяна Навка пресекла слухи о беременности, показав фигуру в купальнике

Прошедший год для Татьяны Навки стал очень продуктивным. Фигуристка создала ледовое шоу под названием «Аленький цветочек», с которым много гастролировала по стране. Спортсменка решила, что пора отдохнуть и отправилась вместе со своей семьей в отпуск. На днях знаменитость обнародовала в соцсети снимок, где она запечатлена в наряде с рюшами, после чего распространились слухи о ее беременности.Татьяна, не комментируя домыслы фанатов, просто решила поделиться коротким роликом, на котором она изображена в парео и купальнике. На видео фигуристка ходит по берегу, демонстрируя свою фигуру со всех сторон. Под видеороликом звезда лаконично пишет: «Когда просто хорошо». Подписчики, рассмотрев подтянутое тело Навки, смогли удостовериться, что она не беременна.