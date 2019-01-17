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Татьяна Навка пресекла слухи о беременности, показав фигуру в купальнике

Отечественная фигуристка Татьяна Навка вместе со своим супругом Дмитрием Песковым и дочкой Надеждой отправилась в отпуск на Мальдивские острова. Спортсменка решила после слухов о беременности показать фанатам Instagram свою стройную фигуру в купальнике.

Татьяна Навка пресекла слухи о беременности, показав фигуру в купальнике

Прошедший год для Татьяны Навки стал очень продуктивным. Фигуристка создала ледовое шоу под названием «Аленький цветочек», с которым много гастролировала по стране. Спортсменка решила, что пора отдохнуть и отправилась вместе со своей семьей в отпуск. На днях знаменитость обнародовала в соцсети снимок, где она запечатлена в наряде с рюшами, после чего распространились слухи о ее беременности.

Татьяна Навка пресекла слухи о беременности, показав фигуру в купальнике

Татьяна, не комментируя домыслы фанатов, просто решила поделиться коротким роликом, на котором она изображена в парео и купальнике. На видео фигуристка ходит по берегу, демонстрируя свою фигуру со всех сторон. Под видеороликом звезда лаконично пишет: «Когда просто хорошо». Подписчики, рассмотрев подтянутое тело Навки, смогли удостовериться, что она не беременна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:10

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