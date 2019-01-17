Китайская компания Evergrande Health купит 51% акций шведского производителя электромобилей





Как стало известно, первый взнос был внесен несколько дней назад – он составил около 430 миллионов долларов, остальные 495 миллионов будут выплачены до конца нынешнего месяца. NEVS, которые специализируются на «умных» транспортных средствах, купила основные активы и собственность Saab Automobile AB почти 7 лет назад. Бренд имел производственные базы на территории Китая и Швеции, в ближайшее время откроется ещё одно предприятие в Шанхае.Напомним, что NEVS в своё время стала 1 из 10 фирм, получивших разрешение Национальной комиссии по развитию и реформам и Минпрома Китая на полное производство электрокаров в Поднебесной.