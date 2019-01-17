Китайская компания Evergrande Health купит 51% акций шведского производителя электромобилей
Китайская корпорация Evergrande Group, занимающаяся сектором недвижимости, хочет увеличить свой портфель благодаря покупке шведской компании по производству электрокаров. По информации издания Reuters, китайская сторона намерена выкупить 51% акций National Electric Vehicle Sweden более чем за 925 миллионов долларов.
Как стало известно, первый взнос был внесен несколько дней назад – он составил около 430 миллионов долларов, остальные 495 миллионов будут выплачены до конца нынешнего месяца. NEVS, которые специализируются на «умных» транспортных средствах, купила основные активы и собственность Saab Automobile AB почти 7 лет назад. Бренд имел производственные базы на территории Китая и Швеции, в ближайшее время откроется ещё одно предприятие в Шанхае.
Напомним, что NEVS в своё время стала 1 из 10 фирм, получивших разрешение Национальной комиссии по развитию и реформам и Минпрома Китая на полное производство электрокаров в Поднебесной.
Как стало известно, первый взнос был внесен несколько дней назад – он составил около 430 миллионов долларов, остальные 495 миллионов будут выплачены до конца нынешнего месяца. NEVS, которые специализируются на «умных» транспортных средствах, купила основные активы и собственность Saab Automobile AB почти 7 лет назад. Бренд имел производственные базы на территории Китая и Швеции, в ближайшее время откроется ещё одно предприятие в Шанхае.
Напомним, что NEVS в своё время стала 1 из 10 фирм, получивших разрешение Национальной комиссии по развитию и реформам и Минпрома Китая на полное производство электрокаров в Поднебесной.
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:55