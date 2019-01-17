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Стали известны подробности личной жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун

Томас Лундмарк, автор биографичекой книги о Еве Браун, раскрыл подробности о личной жизни Адольфа Гитлера и его возлюбленной. Профессор выяснил причину, объясняющую отсутствие сексуальной жизни между основателем Третьего рейха и ассистенткой фотографа, сообщает Daily Mail.

Стали известны подробности личной жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун

Исследователь пишет, что Ева Браун никогда не занималась с Адольфом Гитлером сексом, так как страдала от редкого гинекологического заболевания под названием синдром Майера- Рокитанского - Кустера -Хаузера (МРКХ). Последний является врожденным пороком развития и затрудняет половой акт из-за болезненных ощущений.

Такой вывод ученый сделал, изучив переписки Евы Браун и гинеколога из Мюнхена Гюстава Шолтена, а также календарь жены медика с пометкой о звонке из резиденции диктатора Бергхоф с благодарностью за проведенную операцию на любовнице фюрера. Версию о заболевании Евы Браун подтвердил и сын доктора, отметив, что гражданская жена Адольфа Гитлера постоянно жаловалась на боли, когда находилась в больнице.

Об отсутствии секса в жизни пары говорят и данные эсэсовца Оймана Дольмана. Во визита в Рим сама Ева Браун рассказала переводчику, что для фюрера главное - миссия, одна идея физического контакта могла запятнать его идею. Она призналась, что Гитлер часто говорил ей, что любит лишь Германию.
Стали известны подробности личной жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун

Лидер нацистской Германии использовал женщину, которая его боготворила и жила ради него, сделал вывод исследователь Лундмарк. В законном браке Еве Браун и Адольфу Гитлеру удалось прожить лишь один день.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:40

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