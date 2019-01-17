Стали известны подробности личной жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун





Исследователь пишет, что Ева Браун никогда не занималась с Адольфом Гитлером сексом, так как страдала от редкого гинекологического заболевания под названием синдром Майера- Рокитанского - Кустера -Хаузера (МРКХ). Последний является врожденным пороком развития и затрудняет половой акт из-за болезненных ощущений.Такой вывод ученый сделал, изучив переписки Евы Браун и гинеколога из Мюнхена Гюстава Шолтена, а также календарь жены медика с пометкой о звонке из резиденции диктатора Бергхоф с благодарностью за проведенную операцию на любовнице фюрера. Версию о заболевании Евы Браун подтвердил и сын доктора, отметив, что гражданская жена Адольфа Гитлера постоянно жаловалась на боли, когда находилась в больнице.Об отсутствии секса в жизни пары говорят и данные эсэсовца Оймана Дольмана. Во визита в Рим сама Ева Браун рассказала переводчику, что для фюрера главное - миссия, одна идея физического контакта могла запятнать его идею. Она призналась, что Гитлер часто говорил ей, что любит лишь Германию.Лидер нацистской Германии использовал женщину, которая его боготворила и жила ради него, сделал вывод исследователь Лундмарк. В законном браке Еве Браун и Адольфу Гитлеру удалось прожить лишь один день.