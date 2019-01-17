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Александра Черно оправдалась перед Ксенией Бородиной за «яму желудка»

Участница популярного проекта «Дом-2» Александра Черно за последний месяц сильно прибавила в весе.

Недавно ведущая реалити-шоу Ксения Бородина объяснила супруге Иосифа Оганесяна, что та полнеет из-за бесконтрольного поедания продуктов питания. Кстати, Саша и сейчас убеждена, что кушает нормально.

Александра Черно оправдалась перед Ксенией Бородиной за «яму желудка»

Александра уже призналась, что на данный момент её вес составляет 137 кг. Она жалуется, что за последний месяц она набрала 20 кило и "почему-то" уже не рада собственному отражению в зеркале. Надо отметить, что Черно расстроена, ведь она так мечтала после свадьбы сбрасывать лишние килограммы, чтобы родить здоровенького малыша своему супругу.

Но вот беда - сбросить лишний вес пышнотелая участница "Дома-2" не может. Бородина уже установила, что Саша ежедневно кушает действительно бесконтрольно и поедает буквально всё, что видят ее глаза: колбасу, майонезные салаты, жареную рыбу, йогурт, пироженки и прочее.

Александра Черно оправдалась перед Ксенией Бородиной за «яму желудка»

Ксюша недавно прямо сказала, что ей нужно пересмотреть свои привычки обжорства, и сделать это нужно, как можно быстрее. Однако Александру ничем не проймешь.

«Главное, успеть до 18:00! Блин, от Бородиной ничего не скрыть. Но рыба, кстати, была правильная. Она жареная, но на воде со специями, а не на масле», — оправдывается Саша.

Многие уже советуют Черно прислушиваться к товарищам. Причём, это тоже самое говорит и новоиспеченный муж.

Иосиф тоже хочет, чтобы его жёнушка побыстрее похудела. Но для этого ей нужно приложить невероятные усилия, ведь лишние 50 кг так просто не сбросишь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:14

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