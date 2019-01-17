Александра Черно оправдалась перед Ксенией Бородиной за «яму желудка»

«Главное, успеть до 18:00! Блин, от Бородиной ничего не скрыть. Но рыба, кстати, была правильная. Она жареная, но на воде со специями, а не на масле», — оправдывается Саша.

Недавно ведущая реалити-шоу Ксения Бородина объяснила супруге Иосифа Оганесяна, что та полнеет из-за бесконтрольного поедания продуктов питания. Кстати, Саша и сейчас убеждена, что кушает нормально.Александра уже призналась, что на данный момент её вес составляет 137 кг. Она жалуется, что за последний месяц она набрала 20 кило и "почему-то" уже не рада собственному отражению в зеркале. Надо отметить, что Черно расстроена, ведь она так мечтала после свадьбы сбрасывать лишние килограммы, чтобы родить здоровенького малыша своему супругу.Но вот беда - сбросить лишний вес пышнотелая участница "Дома-2" не может. Бородина уже установила, что Саша ежедневно кушает действительно бесконтрольно и поедает буквально всё, что видят ее глаза: колбасу, майонезные салаты, жареную рыбу, йогурт, пироженки и прочее.Ксюша недавно прямо сказала, что ей нужно пересмотреть свои привычки обжорства, и сделать это нужно, как можно быстрее. Однако Александру ничем не проймешь.Многие уже советуют Черно прислушиваться к товарищам. Причём, это тоже самое говорит и новоиспеченный муж.Иосиф тоже хочет, чтобы его жёнушка побыстрее похудела. Но для этого ей нужно приложить невероятные усилия, ведь лишние 50 кг так просто не сбросишь.