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Юморист Юрий Гальцев смог возродить Театр эстрады имени А. И Райкина

Популярный юморист Юрий Гальцев по совместительству является художественным руководителем Театра эстрады имени А. И Райкина в Санкт-Петербурге. Артист получил эту должность в 2008 году, на тот момент вверенный ему культурный объект находился в плачевном состоянии, но Юрий Гальцев смог его буквально возродить.


Юморист Юрий Гальцев смог возродить Театр эстрады имени А. И Райкина

Когда юморист занял руководящий пост, здание театра, открытого еще в 1939 году, находилось в стадии разрушения и требовало серьезных ремонтных работ. Неприемлемые условия для работы были причиной того, что многие актеры не хотели играть в театральных постановках.

Новый худрук успешно справился со всеми поставленными задачами. После того, как здание было отремонтировано, Юрий Гальцев решил организовать новую труппу и набрал курс молодых учеников. Он тепло относился к своим подопечным, помог не только освоиться в Культурной столице, но и обучил актерской профессии.

Несмотря на занятость в театре, Юрий Гальцев не забывает и о своих почитательницах. Он охотно отвечает на их письма, а после концертов старается не обделить их вниманием. По словам юмориста, он даже бывал в гостях у своих фанаток.

Юморист Юрий Гальцев смог возродить Театр эстрады имени А. И Райкина

Невзирая на 57-летний возраст, Юрий Гальцев находится в отличной форме. Его творчество все так же востребовано, а поклонники его таланта с удовольствием посещают его выступления и дарят цветы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:46

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