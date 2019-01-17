Юморист Юрий Гальцев смог возродить Театр эстрады имени А. И Райкина





Когда юморист занял руководящий пост, здание театра, открытого еще в 1939 году, находилось в стадии разрушения и требовало серьезных ремонтных работ. Неприемлемые условия для работы были причиной того, что многие актеры не хотели играть в театральных постановках.Новый худрук успешно справился со всеми поставленными задачами. После того, как здание было отремонтировано, Юрий Гальцев решил организовать новую труппу и набрал курс молодых учеников. Он тепло относился к своим подопечным, помог не только освоиться в Культурной столице, но и обучил актерской профессии.Несмотря на занятость в театре, Юрий Гальцев не забывает и о своих почитательницах. Он охотно отвечает на их письма, а после концертов старается не обделить их вниманием. По словам юмориста, он даже бывал в гостях у своих фанаток.Невзирая на 57-летний возраст, Юрий Гальцев находится в отличной форме. Его творчество все так же востребовано, а поклонники его таланта с удовольствием посещают его выступления и дарят цветы.