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KIA в 2020 году выпустит в России новую бюджетную версию кроссовера

Компания KIA в 2020 году планирует выпустить на авторынок России новую бюджетную версию кроссовера. Информацию озвучил Александр Мигаль, занимающий должность управляющего директора KIA Motors Rus.

KIA в 2020 году выпустит в России новую бюджетную версию кроссовера

Мигаль заявил, что в 2020 году отечественную линейку SUV KIA пополнит компактная версия кроссовера B-класса. По словам директора компании, речь идёт об абсолютно новой современной версии, которая максимально адаптирована к предпочтениям, а также потребностям покупателей в Российской Федерации. Пока отсутствует какая-либо конкретная информация. Возможно, что речь идёт о KIA KX3. Это дешёвый «близнец» Hyundai Creta, который представлен в настоящее время только в рамках китайского авторынка.

Есть вероятность, что производство современного кроссовера будет налажено на базе автозавода на территории Санкт-Петербурга или калининградского завода «Автотор», где в настоящее время производят все другие версии KIA, представленные на территории РФ.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:30

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