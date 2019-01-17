KIA в 2020 году выпустит в России новую бюджетную версию кроссовера





Мигаль заявил, что в 2020 году отечественную линейку SUV KIA пополнит компактная версия кроссовера B-класса. По словам директора компании, речь идёт об абсолютно новой современной версии, которая максимально адаптирована к предпочтениям, а также потребностям покупателей в Российской Федерации. Пока отсутствует какая-либо конкретная информация. Возможно, что речь идёт о KIA KX3. Это дешёвый «близнец» Hyundai Creta, который представлен в настоящее время только в рамках китайского авторынка.Есть вероятность, что производство современного кроссовера будет налажено на базе автозавода на территории Санкт-Петербурга или калининградского завода «Автотор», где в настоящее время производят все другие версии KIA, представленные на территории РФ.