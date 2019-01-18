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Дочь Евгения Осина мечтает о встрече с покойным отцом

Дочь Евгения Осина Агния тяжело переживает уход из жизни своего знаменитого отца. Девушка призналась, что мечтает о встрече с покойным папой.

Дочь Евгения Осина мечтает о встрече с покойным отцом

Агния в своем микроблоге Instagram поделилась с фанатами архивным видео, которое было снято в мае 2018 года. Тогда девушка сыграла на фортепиано для папы вальс Шопена до-диез минор, а он с удовольствием слушал игру дочери. По ее словам, она крайне скучает по встречам с отцом. Наследница Евгения Осина призналась, что она отдала бы все, только вернуть тот день. Фолловеры постоянно поддерживают Агнию в нелегкое для нее время.

Стоит отметить, что девушка сейчас гастролирует по России, активно покоряя вокальный олимп. Андрей Разин, являющийся продюсером дочери Евгения Осина, заявил, что сделает из нее популярную вокалистку. Девушка имеет прекрасные вокальные данные, при этом умеет играть на различных музыкальных инструментах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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