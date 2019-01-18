Red Hot Chilly Peppers выступят на легендарном плато Гиза





Плато Гиза представляет собой комплекс египетских пирамид Микерина, Хеопса и Хефрена. Немногие музыканты и исполнители были достойны выступления в этом месте. Это удалось лишь Кайли Миноуг, Фрэнку Синатра, Мэрайя Кэри, Pink Floyd и Scorpions. Теперь же пришла очередь и легендарной RHCP. Данное выступление завершит их гастрольный мировой тур, который длился 2 года.Red Hot Chilly Peppers является одной из самых успешных групп в мире, коллектив может похвастаться огромным количеством копий альбомов, а также 7 премиями Grammy. Что касается африканского континента, то почти 6 лет назад «горячие перцы» побывали здесь впервые, и в ЮАР дали два концерта.