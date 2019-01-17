Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну за волосы и заставляла выпить

В отрывках из интервью Джуна призналась, что любит Станислава Садальского как друга, но часто хочет «заехать ему между глаз», так как он любит устраивать различного рода провокации. По ее мнению, актер делает это намеренно.Также в этом интервью целительница вспомнила историю, связанную с Примадонной. Как отметила Джуна, Алла Пугачева предлагала ей выпить рюмку водки и схватила за волосы. В ответ на это она бросила в певицу пепельницей и ударила локтем «под дых».Также Джуна во время беседы с Садальским рассказала о том, какие у нее складывались отношения с исполнительницей Азизой. Целительница принимала активное участие в лечении Игоря Талькова, убитого в 80-е годы. После смерти певца Джуна поспособствовала тому, чтобы его мать получила квартиру.