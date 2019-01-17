АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый метод скрининга оказался эффективнее при диагностике диабета 1 типа
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну за волосы и заставляла выпить

Скандальный актер Станислав Садальский опубликовал в своем микроблоге Instagram давнее фото и интервью, которое давала ему целительница Джуна. Актер рассказал, как Алла Пугачева хватала его собеседницу за волосы и заставляла выпить водки.

Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну за волосы и заставляла выпить


В отрывках из интервью Джуна призналась, что любит Станислава Садальского как друга, но часто хочет «заехать ему между глаз», так как он любит устраивать различного рода провокации. По ее мнению, актер делает это намеренно.

Также в этом интервью целительница вспомнила историю, связанную с Примадонной. Как отметила Джуна, Алла Пугачева предлагала ей выпить рюмку водки и схватила за волосы. В ответ на это она бросила в певицу пепельницей и ударила локтем «под дых».

Также Джуна во время беседы с Садальским рассказала о том, какие у нее складывались отношения с исполнительницей Азизой. Целительница принимала активное участие в лечении Игоря Талькова, убитого в 80-е годы. После смерти певца Джуна поспособствовала тому, чтобы его мать получила квартиру.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александра Черно оправдалась перед
Новый метод скрининга оказался
Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну
Астрономы обнаружили следы дождей на
Звезду «Глухаря» Тимура Ефременкова
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
В Госдуме неплательщиков алиментов
Американский истребитель F-16C получит
Ольге Бузовой начали дарить подарки за
Милана Тюльпанова рассказала о запрете
Новая рестайлинговая Skoda Superb
Android Q получит темную тему и режим
Звезда «Дома-2» Виктория Боня начала
В Китае найдены останки загадочного
Специалисты «Ростеха» разрабатывают
Отказ от вакцинации впервые вошел в
Меган Маркл с оголенными ногами опять
Безалкогольные напитки при сильных
Ксения Собчак заверила, что ее визит в
Вин Дизель показал кадр из фильма
Планшет Chuwi Ubook на базе Chrome OS
Ваенга станет гостьей «Квартирника НТВ
Беременность Маргариты Ларченко
Энн Хэтэуэй получила роль в фильме
Учёные: Искусственный фотосинтез
В Италии объявили распродажу домов за
Петр Порошенко заявит о вторичном
С автомобилями Toyota люди не хотят
Ученые заявили об угрозе кассовых чеков
Японский ученый заявил о существовании
Просмотреть все новости